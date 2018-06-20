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EA

Exp_AverageChangeCandle - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Exp_AverageChangeCandle.mq5 (16.96 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (223.62 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
AverageChangeCandle.mq5 (19.78 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一套基于 AverageChangeCandle 指标信号的交易系统。 如果指标方向发生变化，则当柱线收盘时会形成信号。

若要令生成的 EA 正常运行，编译的 AverageChangeCandle.ex5 指标文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

请注意，库文件 TradeAlgorithms.mqh 设计用于 EA，且经纪商提供 非零点差，并能在开仓同时 设置止损和止盈。 您可以在 Trade Algorithms 下载该函数库的其它版本。

使用 EA 默认输入参数进行以下测试。 测试中未使用止损和止盈。

图例 1. 图表上的示例交易

图例 1. 图表上的示例交易

测试结果 USDJPY H4，2016 全年:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20751

XStdDevSpeed_direction XStdDevSpeed_direction

指标 XStdDevSpeed_direction 显示市场波动率的信息，使用了具有固定时间帧的 XStdDevSpeed 的指标值。

Exp_XRSIDeMarker_Histogram Exp_XRSIDeMarker_Histogram

一套基于 XRSIDeMarker_Histogram 指标信号的交易系统。

波带 2 波带 2

一套基于指标 iBands (布林带，BB) 的交易系统。 在指定的时间间隔 (从 XX 点钟到 Y 点钟) 放置 Buy Stop 和 Sell Stop。

2XMA_Ichimoku_Signal 2XMA_Ichimoku_Signal

一款使用 2XMA_Ichimoku_Oscillator 指标算法的信号量指标。