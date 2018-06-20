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Exp_AverageChangeCandle - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一套基于 AverageChangeCandle 指标信号的交易系统。 如果指标方向发生变化，则当柱线收盘时会形成信号。
若要令生成的 EA 正常运行，编译的 AverageChangeCandle.ex5 指标文件必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
请注意，库文件 TradeAlgorithms.mqh 设计用于 EA，且经纪商提供 非零点差，并能在开仓同时 设置止损和止盈。 您可以在 Trade Algorithms 下载该函数库的其它版本。
使用 EA 默认输入参数进行以下测试。 测试中未使用止损和止盈。
图例 1. 图表上的示例交易
测试结果 USDJPY H4，2016 全年:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20751
XStdDevSpeed_direction
指标 XStdDevSpeed_direction 显示市场波动率的信息，使用了具有固定时间帧的 XStdDevSpeed 的指标值。Exp_XRSIDeMarker_Histogram
一套基于 XRSIDeMarker_Histogram 指标信号的交易系统。
波带 2
一套基于指标 iBands (布林带，BB) 的交易系统。 在指定的时间间隔 (从 XX 点钟到 Y 点钟) 放置 Buy Stop 和 Sell Stop。2XMA_Ichimoku_Signal
一款使用 2XMA_Ichimoku_Oscillator 指标算法的信号量指标。