Торговая система, построенная на сигналах индикатора 2XMA_Ichimoku_Oscilator.

Индикатор строит четыре горизонтальные линии: две основные (по умолчанию красные) выше High и ниже Low бара "Bar number" и вспомогательные (по умолчанию зеленые) с отступом от основных.