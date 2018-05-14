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XStdDevSpeed_direction - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XStdDevSpeed_direction отображает информацию о волатильности на рынке, используя при этом значения индикатора XStdDevSpeed с фиксированным таймфреймом.
В качестве источника сигнала служит цвет гистограммы исходного индикатора. Цветные квадраты на линии появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XStdDevSpeed.ex5.
Рис.1. Индикатор XStdDevSpeed_direction
Торговая система, построенная на сигналах индикатора 2XMA_Ichimoku_Oscilator.Four horizontal lines
Индикатор строит четыре горизонтальные линии: две основные (по умолчанию красные) выше High и ниже Low бара "Bar number" и вспомогательные (по умолчанию зеленые) с отступом от основных.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора XRSIDeMarker_Histogram.Bands 2
Торговая система на основе индикатора iBands (Bollinger Bands, BB). Выставление отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop в определенном временном интервале (с XX часов по YY часов).