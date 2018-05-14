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Индикаторы

XStdDevSpeed_direction - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор XStdDevSpeed_direction отображает информацию о волатильности на рынке, используя при этом значения индикатора XStdDevSpeed с фиксированным таймфреймом.

В качестве источника сигнала служит цвет гистограммы исходного индикатора. Цветные квадраты на линии появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XStdDevSpeed.ex5.

Рис.1. Индикатор XStdDevSpeed_direction

Рис.1. Индикатор XStdDevSpeed_direction

Exp_2XMA_Ichimoku_Oscillator Exp_2XMA_Ichimoku_Oscillator

Торговая система, построенная на сигналах индикатора 2XMA_Ichimoku_Oscilator.

Four horizontal lines Four horizontal lines

Индикатор строит четыре горизонтальные линии: две основные (по умолчанию красные) выше High и ниже Low бара "Bar number" и вспомогательные (по умолчанию зеленые) с отступом от основных.

Exp_XRSIDeMarker_Histogram Exp_XRSIDeMarker_Histogram

Торговая система, построенная на сигналах индикатора XRSIDeMarker_Histogram.

Bands 2 Bands 2

Торговая система на основе индикатора iBands (Bollinger Bands, BB). Выставление отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop в определенном временном интервале (с XX часов по YY часов).