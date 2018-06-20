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指标

XStdDevSpeed_direction - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicator\
XStdDevSpeed.mq5 (15.29 KB) 预览
XStdDevSpeed_direction.mq5 (26.79 KB) 预览
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指标 XStdDevSpeed_direction 显示市场波动率的信息，使用了具有固定时间帧的 XStdDevSpeed 的指标值。

初始指标直方图颜色是信号的来源。 当相应时间帧的栏线发生变化时，就会出现颜色方块。

对于指标操作, XStdDevSpeed.ex5 指标必须添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例1. 指标 XStdDevSpeed_direction

图例1. 指标 XStdDevSpeed_direction

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20742

Exp_XRSIDeMarker_Histogram Exp_XRSIDeMarker_Histogram

一套基于 XRSIDeMarker_Histogram 指标信号的交易系统。

Exp_2XMA_Ichimoku_Oscillator Exp_2XMA_Ichimoku_Oscillator

一套基于 2XMA_Ichimoku_Oscilator 指标信号的交易系统。

Exp_AverageChangeCandle Exp_AverageChangeCandle

一套基于 AverageChangeCandle 指标信号的交易系统。

波带 2 波带 2

一套基于指标 iBands (布林带，BB) 的交易系统。 在指定的时间间隔 (从 XX 点钟到 Y 点钟) 放置 Buy Stop 和 Sell Stop。