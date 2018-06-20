指标 XStdDevSpeed_direction 显示市场波动率的信息，使用了具有固定时间帧的 XStdDevSpeed 的指标值。

初始指标直方图颜色是信号的来源。 当相应时间帧的栏线发生变化时，就会出现颜色方块。

对于指标操作, XStdDevSpeed.ex5 指标必须添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例1. 指标 XStdDevSpeed_direction