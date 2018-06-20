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XStdDevSpeed_direction - MetaTrader 5脚本
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指标 XStdDevSpeed_direction 显示市场波动率的信息，使用了具有固定时间帧的 XStdDevSpeed 的指标值。
初始指标直方图颜色是信号的来源。 当相应时间帧的栏线发生变化时，就会出现颜色方块。
对于指标操作, XStdDevSpeed.ex5 指标必须添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例1. 指标 XStdDevSpeed_direction
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20742
Exp_XRSIDeMarker_Histogram
一套基于 XRSIDeMarker_Histogram 指标信号的交易系统。Exp_2XMA_Ichimoku_Oscillator
一套基于 2XMA_Ichimoku_Oscilator 指标信号的交易系统。
Exp_AverageChangeCandle
一套基于 AverageChangeCandle 指标信号的交易系统。波带 2
一套基于指标 iBands (布林带，BB) 的交易系统。 在指定的时间间隔 (从 XX 点钟到 Y 点钟) 放置 Buy Stop 和 Sell Stop。