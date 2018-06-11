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指标是根据 M.H.Pee 的文章 "趋势会持续多久？ 趋势延续因子"。
因为趋势是市行情重要组成部分，所以您必须检测它们。 然而，仅仅确定一种趋势还不够。 能够说明当前趋势的方向也至关重要。
虽然趋势可以令您在最短的时间内获得最多的资金，但是如果您的持仓若是相反的方向，它们也可能导致您遭受重大损失。 为了避免陷入这种情况，我创建了趋势延续因子 (TCF)，这是一个指示趋势及其方向的指标。
一些附加内容: 这个版本的指标中使用 MetaTrader 5 的典型颜色区域和 Jurik 平滑，令趋势变化更容易聚光。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20734
ADXVMA
ADXVMA 使用改编的 ADX 算法来调整移动平均值计算。ADXVMA 直方图
ADXVMA 直方图是 ADXVMA 指标的二相版本: 不是在图表上显示 ADXVMA 的值，而是仅以直方图的形式显示 ADXVMA 的斜率状态。