指标是根据 M.H.Pee 的文章 "趋势会持续多久？ 趋势延续因子"。

因为趋势是市行情重要组成部分，所以您必须检测它们。 然而，仅仅确定一种趋势还不够。 能够说明当前趋势的方向也至关重要。

虽然趋势可以令您在最短的时间内获得最多的资金，但是如果您的持仓若是相反的方向，它们也可能导致您遭受重大损失。 为了避免陷入这种情况，我创建了趋势延续因子 (TCF)，这是一个指示趋势及其方向的指标。