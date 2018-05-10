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PC - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор "Цикл цены" (Price Cycle).
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Method - метод расчета;
- Overbought - уровень перекупленности;
- Oversold - уровень перепроданности.
Расчет:
PC = MA(Close-Low) / ATR
Когда линия индикатора уходит за дневной уровень перекупленности/перепроданности и цена приближается к экстремальным месячным диапазонам, можно считать, что настало время для покупки/продажи.
TQ
Индикатор Trend Quality.SL_Calculator
Индикатор StopLoss Calculator.