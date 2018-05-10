Индикатор-осциллятор "Цикл цены" (Price Cycle).

Имеет четыре настраиваемых параметра:

Period - период расчета;

- период расчета; Method - метод расчета;

- метод расчета; Overbought - уровень перекупленности;

- уровень перекупленности; Oversold - уровень перепроданности.

Расчет: PC = MA(Close-Low) / ATR

Когда линия индикатора уходит за дневной уровень перекупленности/перепроданности и цена приближается к экстремальным месячным диапазонам, можно считать, что настало время для покупки/продажи.