CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

PC - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1725
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор-осциллятор "Цикл цены" (Price Cycle).

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Method - метод расчета;
  • Overbought - уровень перекупленности;
  • Oversold - уровень перепроданности.

Расчет:

PC = MA(Close-Low) / ATR
Когда линия индикатора уходит за дневной уровень перекупленности/перепроданности и цена приближается к экстремальным месячным диапазонам, можно считать, что настало время для покупки/продажи.

MI MI

Индикатор MI (Mass Index).

EMV EMV

Индикатор Arms' Ease of Movement Value (EMV).

TQ TQ

Индикатор Trend Quality.

SL_Calculator SL_Calculator

Индикатор StopLoss Calculator.