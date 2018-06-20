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SL_Calculator - MetaTrader 5脚本

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指标计算并在价格图表面板中显示:

  1. 账户上所有持仓中可能会被止损的亏损单规模;
  2. 有止损或无止损的持仓数量;
  3. 账户中多头和空头持仓的数量及其总利润/亏损。

它有八个输入参数:

  • Panel corner - 图表边角，面板会加载到该边角;
  • Panel X offset - 面板与基准边角的水平位移;
  • Panel Y offset - 面板与基准边角的垂直位移;
  • Panel background color - 面板颜色;
  • Panel border color - 面板边框颜色;
  • Loss value text color - 可能亏损的数值文字颜色;
  • Positions text color - 帐户上持仓的数据文本颜色;
  • Panel transparency - 面版透明度 (255 意即完全不透明度)*。
* 面板透明度不能设置为小于 48。

图例1 面板锚定在右下角。 默认颜色。

图例2 面板锚定在左下角。 颜色和透明度默认情况下未设置。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20702

TQ TQ

趋势品质指标。

PC PC

价格周期指标。

RSI 布林带 EA RSI 布林带 EA

EA 判断超买 (OB) 和超卖 (OS) 区域，为其生成买卖信号。

EMAVFS_channel EMAVFS_channel

一条使用非平滑和稳定的近似误差的通道，其中线是具有可变平滑因子的指数移动均线。