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Индикаторы

MI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1426
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор "Индекс массы" (Mass Index) служит для поиска разворотов в трендах. Он основан на изменениях между максимальными и минимальными ценами. Если амплитуда становится шире, то индекс массы растет, если он становится уже, индекс снижается.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • First smoothing period - период первичного сглаживания;
  • Second smoothing period - период вторичного сглаживания;
  • Resulting smoothing period - период результирующего сглаживания;
  • Method - метод расчета.

Расчет:

MI = SUM(EMA(HIGH - LOW, First Period) / EMA(EMA(HIGH - LOW, First Period), Second Period), Resulting Period)

EMV EMV

Индикатор Arms' Ease of Movement Value (EMV).

Coppock Coppock

Индикатор бычьих сигналов Coppock.

PC PC

Индикатор Price Cycle.

TQ TQ

Индикатор Trend Quality.