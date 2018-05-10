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MI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор "Индекс массы" (Mass Index) служит для поиска разворотов в трендах. Он основан на изменениях между максимальными и минимальными ценами. Если амплитуда становится шире, то индекс массы растет, если он становится уже, индекс снижается.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- First smoothing period - период первичного сглаживания;
- Second smoothing period - период вторичного сглаживания;
- Resulting smoothing period - период результирующего сглаживания;
- Method - метод расчета.
Расчет:
MI = SUM(EMA(HIGH - LOW, First Period) / EMA(EMA(HIGH - LOW, First Period), Second Period), Resulting Period)