Индикатор "Индекс массы" (Mass Index) служит для поиска разворотов в трендах. Он основан на изменениях между максимальными и минимальными ценами. Если амплитуда становится шире, то индекс массы растет, если он становится уже, индекс снижается.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

First smoothing period - период первичного сглаживания;

- период первичного сглаживания; Second smoothing period - период вторичного сглаживания;

- период вторичного сглаживания; Resulting smoothing period - период результирующего сглаживания;

- период результирующего сглаживания; Method - метод расчета.