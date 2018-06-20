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TQ - MetaTrader 5脚本

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David Sepiashvili 的趋势品质振荡器在他的文章 "检测和确定趋势 - 趋势品质指标" 中做了介绍。

它有六个输入参数:

  • Period fast - 快速 EMA 周期;
  • Period slow - 慢速 EMA 周期;
  • Scalar trend period - 标量趋势值周期;
  • Scalar noise period - 标量噪声值周期;
  • Scalar correction factor - 标量校正因子;
  • Applied price - 计算的价格类型。


用法

当指标的直方图柱线在零以上，且在指标线以上，且为绿色时，可认为是稳定上涨趋势。 反之则为下跌趋势 (红色)。

用于入场开仓的信号发生在直方图穿越指标线时。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20701

PC PC

价格周期指标。

MI MI

MI (Mass Index) 指标.

SL_Calculator SL_Calculator

止损计算器指标。

RSI 布林带 EA RSI 布林带 EA

EA 判断超买 (OB) 和超卖 (OS) 区域，为其生成买卖信号。