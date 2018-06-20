David Sepiashvili 的趋势品质振荡器在他的文章 "检测和确定趋势 - 趋势品质指标" 中做了介绍。

它有六个输入参数:

Period fast - 快速 EMA 周期;

- 快速 EMA 周期; Period slow - 慢速 EMA 周期;

- 慢速 EMA 周期; Scalar trend period - 标量趋势值周期;

- 标量趋势值周期; Scalar noise period - 标量噪声值周期;

- 标量噪声值周期; Scalar correction factor - 标量校正因子;

- 标量校正因子; Applied price - 计算的价格类型。





用法

当指标的直方图柱线在零以上，且在指标线以上，且为绿色时，可认为是稳定上涨趋势。 反之则为下跌趋势 (红色)。

用于入场开仓的信号发生在直方图穿越指标线时。