Индикатор "Легкость движения" (EMV), разработанный Ричардом У. Армсом младшим. Учитывает объем и величину изменения цены, чтобы количественно оценить легкость (или сложность) ее движения.

Имеет два настраиваемых параметра:

Period - период расчета;

- период расчета; Method - метод расчета.