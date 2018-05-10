Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
EMV - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1662
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор "Легкость движения" (EMV), разработанный Ричардом У. Армсом младшим. Учитывает объем и величину изменения цены, чтобы количественно оценить легкость (или сложность) ее движения.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Method - метод расчета.
Расчет:
EMV = (((Current High + Current Low)/2) - ((Previous High + Previous Low)/2)) / (Current Volume/(Current High - Current Low))
Coppock
Индикатор бычьих сигналов Coppock.Average Modified Moving Average
Скользящая средняя Average Modified Moving Average.