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Индикаторы

EMV - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1662
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор "Легкость движения" (EMV), разработанный Ричардом У. Армсом младшим. Учитывает объем и величину изменения цены, чтобы количественно оценить легкость (или сложность) ее движения.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Method - метод расчета.

Расчет:

EMV = (((Current High + Current Low)/2) - ((Previous High + Previous Low)/2)) / (Current Volume/(Current High - Current Low))

Coppock Coppock

Индикатор бычьих сигналов Coppock.

Average Modified Moving Average Average Modified Moving Average

Скользящая средняя Average Modified Moving Average.

MI MI

Индикатор MI (Mass Index).

PC PC

Индикатор Price Cycle.