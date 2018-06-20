计算公式由 Edwin Sedgwick Coppock 于 1962 年提出发表在 Barron 杂志上。

该指标仅用于发布行情看涨趋势的信号。 计算公式并非针对看跌的方向而设计，但有时也有交易者会用到。 当指标线向上穿过零点时会产生信号。

指标有四个输入参数:

Period - 计算周期;

- 计算周期; Period ROC 1 - 计算第一遍 ROC 的周期 (价格变化率 1);

- 计算第一遍 ROC 的周期 (价格变化率 1); Period ROC 2 - 计算第二遍 ROC 的周期 (价格变化率 2);

- 计算第二遍 ROC 的周期 (价格变化率 2); Applied price - 计算的价格类型。