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Coppock - MetaTrader 5脚本

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Coppock.mq5 (9.95 KB) 预览
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计算公式由 Edwin Sedgwick Coppock 于 1962 年提出发表在 Barron 杂志上。

该指标仅用于发布行情看涨趋势的信号。 计算公式并非针对看跌的方向而设计，但有时也有交易者会用到。 当指标线向上穿过零点时会产生信号。

指标有四个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Period ROC 1 - 计算第一遍 ROC 的周期 (价格变化率 1);
  • Period ROC 2 - 计算第二遍 ROC 的周期 (价格变化率 2);
  • Applied price - 计算的价格类型。

计算:

Coppock(Period) = LWMA (ROC(Period ROC 1) + ROC(Period ROC 2))

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20693

平均修正移动平均线 平均修正移动平均线

平均修正移动平均线。

McClellan_Summation_Index McClellan_Summation_Index

谢尔曼 (Sherman) 和玛丽安·麦克莱伦 (Marian McClellan) 合计指数。

EMAVFS EMAVFS

具有可变平滑因子的指数移动平均线。

EMV EMV

Arms 的 走势数值 (EMV) 指标。