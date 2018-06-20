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计算公式由 Edwin Sedgwick Coppock 于 1962 年提出发表在 Barron 杂志上。
该指标仅用于发布行情看涨趋势的信号。 计算公式并非针对看跌的方向而设计，但有时也有交易者会用到。 当指标线向上穿过零点时会产生信号。
指标有四个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Period ROC 1 - 计算第一遍 ROC 的周期 (价格变化率 1);
- Period ROC 2 - 计算第二遍 ROC 的周期 (价格变化率 2);
- Applied price - 计算的价格类型。
计算:
Coppock(Period) = LWMA (ROC(Period ROC 1) + ROC(Period ROC 2))
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20693
平均修正移动平均线
平均修正移动平均线。McClellan_Summation_Index
谢尔曼 (Sherman) 和玛丽安·麦克莱伦 (Marian McClellan) 合计指数。