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McClellan_Oscillator - MetaTrader 5脚本

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振荡器代表 19 日 MA 和 39 日 MA 之间的差值，基于麦克莱伦 RANA 指标的值。

它有三个输入参数:

  • Base currency - 市场观察中用于计算 RANA 的品种基础货币的名称。
  • Fast MA period - 快速 MA 周期 (默认为 19);
  • Slow MA period - 慢速 MA 周期 (默认为 19)。

计算:

McClellan Oscillator = (MA(RANA(19)) - MA(RANA(39))) * (Fast MA period + Slow MA period)

其中:

  • MA(RANA(19)) - 基于 RANA 的 19-日 MA;
  • MA(RANA(39)) - 基于 RANA 的 39-日 MA。
RANA = (Up - Dn)/(Up + Dn)
  • Up - 所有品种上看涨烛条数量;
  • Dn - 所有品种上看跌烛条数量。

应该指出的是，在第一次启动或切换时间帧时，指标需要一段时间才能下载所需品种的必要历史记录。

不需要 RANA 指标操作 - 它是由指标独立计算的。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20687

SD_M_Swap SD_M_Swap

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