振荡器代表 19 日 MA 和 39 日 MA 之间的差值，基于麦克莱伦 RANA 指标的值。

它有三个输入参数:

应该指出的是，在第一次启动或切换时间帧时，指标需要一段时间才能下载所需品种的必要历史记录。

不需要 RANA 指标操作 - 它是由指标独立计算的。