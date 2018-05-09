Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Zero lag T3 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2027
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
T3 — хорошо известный индикатор, быстрый и сглаженный.
В процессе увеличения его скорости два программиста — Боб Фалкс и Алекс Матулич — изменили расчет Т3. В этой версии используются оба способа расчета: и оригинальный (разработанный Тимом Тилсоном), и измененный (Фалкса/Матулича).
Также используется метод нулевого запаздывания, чтобы еще больше увеличить скорость и сохранить сглаживание. В итоге получается Т3 с нулевым запаздыванием.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20684
Эта версия Hull Moving Average (скользящей средней Халла) снижает запаздывание и при этом поддерживает сглаживание МА, что делает ее быстрее.Swing Line - Binary
Индикатор Swing Line от Рона Блэка отображает только два состояния: подъем и снижение рынка.
Выставление Buy Stop и Sell Stop на 5 минутном таймфрейме.Surefirething
Работа с отложенными ордерами Buy Limit и Sell Limit. Возможно сопровождение (трейлинг) позиций.