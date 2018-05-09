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Индикаторы

Zero lag T3 - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2027
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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T3 — хорошо известный индикатор, быстрый и сглаженный.

В процессе увеличения его скорости два программиста — Боб Фалкс и Алекс Матулич — изменили расчет Т3. В этой версии используются оба способа расчета: и оригинальный (разработанный Тимом Тилсоном), и измененный (Фалкса/Матулича).

Также используется метод нулевого запаздывания, чтобы еще больше увеличить скорость и сохранить сглаживание. В итоге получается Т3 с нулевым запаздыванием.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20684

Zero lag Hull Average Zero lag Hull Average

Эта версия Hull Moving Average (скользящей средней Халла) снижает запаздывание и при этом поддерживает сглаживание МА, что делает ее быстрее.

Swing Line - Binary Swing Line - Binary

Индикатор Swing Line от Рона Блэка отображает только два состояния: подъем и снижение рынка.

PLC (penetration of the last candle) PLC (penetration of the last candle)

Выставление Buy Stop и Sell Stop на 5 минутном таймфрейме.

Surefirething Surefirething

Работа с отложенными ордерами Buy Limit и Sell Limit. Возможно сопровождение (трейлинг) позиций.