T3 — хорошо известный индикатор, быстрый и сглаженный.



В процессе увеличения его скорости два программиста — Боб Фалкс и Алекс Матулич — изменили расчет Т3. В этой версии используются оба способа расчета: и оригинальный (разработанный Тимом Тилсоном), и измененный (Фалкса/Матулича).



Также используется метод нулевого запаздывания, чтобы еще больше увеличить скорость и сохранить сглаживание. В итоге получается Т3 с нулевым запаздыванием.

