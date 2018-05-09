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PLC (penetration of the last candle) - эксперт для MetaTrader 5

bartolom | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2004
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Автор идеи: Vyacheslav Barbakov.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Торгуем в направлении движения цены отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop на 5 минутном таймфрейме.

Начало цикла - это выставление отложенных ордеров лотом 0.01 (минимальным лотом) выше High и ниже Low предыдущей свечи на значение Shift OHLC.

Выставление следующего ордера Buy Stop и Sell Stop возможно выше и ниже позиции Buy или Sell (на значение Shift of Positions), соответственно.

При достижении прибыли Minimum Profit все позиции удаляются.

При пробитии фракталов на таймфрейме 5 мин и 60 мин есть возможность выставлять ордера удвоенным и учетверенным размером (параметры Lot increase rate Fractals M5 и Lot increase rate Fractals H1).


Входные параметры

  • Shift OHLC (in pips);
  • Minimum Profit - прибыль, при достижении которой закрываем все позиции;
  • Shift of Positions (in pips) - смещение вверх от High и вниз от Low;
  • Lots buy - объем Buy;
  • Lots sell - объем Sell;
  • Lot increase rate Fractals M5 ("0" -> off) - коэффициент увеличения лота при пробое фрактала на таймфрейме M5;
  • Lot increase rate Fractals H1 ("0" -> off) - коэффициент увеличения лота при пробое фрактала на таймфрейме H1;
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Работа ведется без указания уровней стоп лосс и тейк профит.


Результаты теста на таймфрейме M5 с 2017.01.16 по 2018.05.01 в режиме генерации тиков "Все тики"

При использовании данной стратегии следует иметь в виду, что возможны как и относительно прибыльные периоды:

PLC USDCHF

так и полностью убыточные:

PLC AUDUSD

Zero lag T3 Zero lag T3

Индикатор Zero lag T3 использует метод нулевого запаздывания, чтоб увеличить скорость и сохранить сглаживание.

Zero lag Hull Average Zero lag Hull Average

Эта версия Hull Moving Average (скользящей средней Халла) снижает запаздывание и при этом поддерживает сглаживание МА, что делает ее быстрее.

Surefirething Surefirething

Работа с отложенными ордерами Buy Limit и Sell Limit. Возможно сопровождение (трейлинг) позиций.

TwoBarsComparison TwoBarsComparison

Советник сравнивает цены открытия нулевого и второго бара. Переводит позиции в безубыток и/или включает трейлинг.