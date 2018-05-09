Автор идеи: Vyacheslav Barbakov.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Торгуем в направлении движения цены отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop на 5 минутном таймфрейме.

Начало цикла - это выставление отложенных ордеров лотом 0.01 (минимальным лотом) выше High и ниже Low предыдущей свечи на значение Shift OHLC.

Выставление следующего ордера Buy Stop и Sell Stop возможно выше и ниже позиции Buy или Sell (на значение Shift of Positions), соответственно.

При достижении прибыли Minimum Profit все позиции удаляются.

При пробитии фракталов на таймфрейме 5 мин и 60 мин есть возможность выставлять ордера удвоенным и учетверенным размером (параметры Lot increase rate Fractals M5 и Lot increase rate Fractals H1).





Входные параметры

Shift OHLC (in pips) ;

; Minimum Profit - прибыль, при достижении которой закрываем все позиции;

- прибыль, при достижении которой закрываем все позиции; Shift of Positions (in pips) - смещение вверх от High и вниз от Low;

- смещение вверх от High и вниз от Low; Lots buy - объем Buy;

- объем Buy; Lots sell - объем Sell;

- объем Sell; Lot increase rate Fractals M5 ("0" -> off) - коэффициент увеличения лота при пробое фрактала на таймфрейме M5;

- коэффициент увеличения лота при пробое фрактала на таймфрейме M5; Lot increase rate Fractals H1 ("0" -> off) - коэффициент увеличения лота при пробое фрактала на таймфрейме H1;

- коэффициент увеличения лота при пробое фрактала на таймфрейме H1; magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Работа ведется без указания уровней стоп лосс и тейк профит.





Результаты теста на таймфрейме M5 с 2017.01.16 по 2018.05.01 в режиме генерации тиков "Все тики"

При использовании данной стратегии следует иметь в виду, что возможны как и относительно прибыльные периоды:

так и полностью убыточные: