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PLC (penetration of the last candle) - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Vyacheslav Barbakov.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Торгуем в направлении движения цены отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop на 5 минутном таймфрейме.
Начало цикла - это выставление отложенных ордеров лотом 0.01 (минимальным лотом) выше High и ниже Low предыдущей свечи на значение Shift OHLC.
Выставление следующего ордера Buy Stop и Sell Stop возможно выше и ниже позиции Buy или Sell (на значение Shift of Positions), соответственно.
При достижении прибыли Minimum Profit все позиции удаляются.
При пробитии фракталов на таймфрейме 5 мин и 60 мин есть возможность выставлять ордера удвоенным и учетверенным размером (параметры Lot increase rate Fractals M5 и Lot increase rate Fractals H1).
Входные параметры
- Shift OHLC (in pips);
- Minimum Profit - прибыль, при достижении которой закрываем все позиции;
- Shift of Positions (in pips) - смещение вверх от High и вниз от Low;
- Lots buy - объем Buy;
- Lots sell - объем Sell;
- Lot increase rate Fractals M5 ("0" -> off) - коэффициент увеличения лота при пробое фрактала на таймфрейме M5;
- Lot increase rate Fractals H1 ("0" -> off) - коэффициент увеличения лота при пробое фрактала на таймфрейме H1;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Работа ведется без указания уровней стоп лосс и тейк профит.
Результаты теста на таймфрейме M5 с 2017.01.16 по 2018.05.01 в режиме генерации тиков "Все тики"
При использовании данной стратегии следует иметь в виду, что возможны как и относительно прибыльные периоды:
так и полностью убыточные:
Индикатор Zero lag T3 использует метод нулевого запаздывания, чтоб увеличить скорость и сохранить сглаживание.Zero lag Hull Average
Эта версия Hull Moving Average (скользящей средней Халла) снижает запаздывание и при этом поддерживает сглаживание МА, что делает ее быстрее.
Работа с отложенными ордерами Buy Limit и Sell Limit. Возможно сопровождение (трейлинг) позиций.TwoBarsComparison
Советник сравнивает цены открытия нулевого и второго бара. Переводит позиции в безубыток и/или включает трейлинг.