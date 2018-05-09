Автор идеи: Scriptor.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник выставляет отложенные ордера Buy Limit и Sell Limit. Условия для выставления отложенных ордеров проверяются в момент рождения нового бара, а возможность трейлинга позиций проверяется на каждом тике. При срабатывании любого отложенного ордера (это событие отлавливается в OnTradeTransaction) оставшиеся отложенные ордера удаляются. Также каждый день в 23:50 удаляются все отложенные ордера и закрываются все позиции.





Входные параметры

Lots - объем отложенного ордера;

- объем отложенного ордера; Stop Loss (in pips) - стоп лосс ("0" означает отключить настройку);

- стоп лосс ("0" означает отключить настройку); Take Profit (in pips) - тейк профит ("0" означает отключить настройку);

- тейк профит ("0" означает отключить настройку); railing Stop (in pips) - трейлинг ("0" означает отключить настройку);

- трейлинг ("0" означает отключить настройку); Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;

- шаг трейлинга; magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Тесты на всех символах на таймфрейме D1 с 2018.01.01 по 2018.05.08: