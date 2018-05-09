Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Surefirething - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1798
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи: Scriptor.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник выставляет отложенные ордера Buy Limit и Sell Limit. Условия для выставления отложенных ордеров проверяются в момент рождения нового бара, а возможность трейлинга позиций проверяется на каждом тике. При срабатывании любого отложенного ордера (это событие отлавливается в OnTradeTransaction) оставшиеся отложенные ордера удаляются. Также каждый день в 23:50 удаляются все отложенные ордера и закрываются все позиции.
Входные параметры
- Lots - объем отложенного ордера;
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс ("0" означает отключить настройку);
- Take Profit (in pips) - тейк профит ("0" означает отключить настройку);
- railing Stop (in pips) - трейлинг ("0" означает отключить настройку);
- Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Тесты на всех символах на таймфрейме D1 с 2018.01.01 по 2018.05.08:
Выставление Buy Stop и Sell Stop на 5 минутном таймфрейме.Zero lag T3
Индикатор Zero lag T3 использует метод нулевого запаздывания, чтоб увеличить скорость и сохранить сглаживание.
Советник сравнивает цены открытия нулевого и второго бара. Переводит позиции в безубыток и/или включает трейлинг.Exp_KWAN_RDP
Торговая система, построенная на сигналах индикатора KWAN_RDP.