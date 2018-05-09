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Surefirething - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1798
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Scriptor.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник выставляет отложенные ордера Buy Limit и Sell Limit. Условия для выставления отложенных ордеров проверяются в момент рождения нового бара, а возможность трейлинга позиций проверяется на каждом тике. При срабатывании любого отложенного ордера (это событие отлавливается в OnTradeTransaction) оставшиеся отложенные ордера удаляются. Также каждый день в 23:50 удаляются все отложенные ордера и закрываются все позиции.


Входные параметры

  • Lots - объем отложенного ордера;
  • Stop Loss (in pips) - стоп лосс ("0" означает отключить настройку);
  • Take Profit (in pips) - тейк профит ("0" означает отключить настройку);
  • railing Stop (in pips) - трейлинг ("0" означает отключить настройку);
  • Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Тесты на всех символах на таймфрейме D1 с 2018.01.01 по 2018.05.08:

Surefirething all symbols

PLC (penetration of the last candle) PLC (penetration of the last candle)

Выставление Buy Stop и Sell Stop на 5 минутном таймфрейме.

Zero lag T3 Zero lag T3

Индикатор Zero lag T3 использует метод нулевого запаздывания, чтоб увеличить скорость и сохранить сглаживание.

TwoBarsComparison TwoBarsComparison

Советник сравнивает цены открытия нулевого и второго бара. Переводит позиции в безубыток и/или включает трейлинг.

Exp_KWAN_RDP Exp_KWAN_RDP

Торговая система, построенная на сигналах индикатора KWAN_RDP.