用于显示金融产品掉期利率的脚本。 掉期利率的正数值和负数值以不同的颜色显示文本。

我定期使用它已经很久了。 出于某些原因，它已证明作为脚本而非指标对我来说更适合。 我发布它，因为我认为它不仅对我有用。

以下会与掉期利率值一起显示在图表上:

金融产品的名称。 在图表品种变更时这可能会有所帮助。

定义数值时的日期和时间。 可能掉期利率会多次变化，因此也许有必要再次在图表上运行该脚本。





输入

i_delete_text_only - 如果您选择 true ，那么此脚本只会在使用脚本之前删除文本组，并且不会设置新的;

- 如果您选择 ，那么此脚本只会在使用脚本之前删除文本组，并且不会设置新的; i_color_plus - 掉期利率正数值的颜色;

- 掉期利率正数值的颜色; i_color_minus - 掉期利率负数值的颜色;

- 掉期利率负数值的颜色; i_font_size - 字号;

- 字号; i_y - 沿着 y 轴的文本的距离 (以图表顶部为参考)。

请注意: 如果需要，可以使用此实用工具与另一个 (SD Swap) 结合使用，您可以在智能交易系统选项卡上显示所有品种或市场观察窗口中选择品种的掉期利率。 实用工具 SD Swap 也可以仅显示品种的掉期利率，其中 swap long 或 swap short 为正数值。