思路提供者: Scriptor。

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。

EA 放置 Buy Limit 和 Sell Limit 挂单。 在出现新柱线时检查放置挂单的条件，同时在逐笔报价时检查每笔持仓的尾随可能性。 一旦有任何挂单触发 (在 OnTradeTransaction 中监控此事件)，剩余的挂单将被删除。 每天 23:50，所有挂单都将被删除，所有持仓也将被平仓。





输入

Lots - 挂单的交易量;

- 挂单的交易量; Stop Loss (in pips) - 止损 ("0" 意即禁用此设置);

- 止损 ("0" 意即禁用此设置); Take Profit (in pips) - 止盈 ("0" 意即禁用此设置);

- 止盈 ("0" 意即禁用此设置); railing Stop (in pips) - 尾随 ("0" 意即禁用此设置);

- 尾随 ("0" 意即禁用此设置); Trailing Step (in pips) - 尾随步幅;

- 尾随步幅; magic number - EA 的独有标识符。

在 D1 上从 2018.01.01 至 2018.05.08 测试所有品种: