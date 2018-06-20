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Surefirething - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1505
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Scriptor。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
EA 放置 Buy Limit 和 Sell Limit 挂单。 在出现新柱线时检查放置挂单的条件，同时在逐笔报价时检查每笔持仓的尾随可能性。 一旦有任何挂单触发 (在 OnTradeTransaction 中监控此事件)，剩余的挂单将被删除。 每天 23:50，所有挂单都将被删除，所有持仓也将被平仓。
输入
- Lots - 挂单的交易量;
- Stop Loss (in pips) - 止损 ("0" 意即禁用此设置);
- Take Profit (in pips) - 止盈 ("0" 意即禁用此设置);
- railing Stop (in pips) - 尾随 ("0" 意即禁用此设置);
- Trailing Step (in pips) - 尾随步幅;
- magic number - EA 的独有标识符。
在 D1 上从 2018.01.01 至 2018.05.08 测试所有品种:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20679
RANA
谢尔曼 (Sherman) 和玛丽安·麦克莱伦 (Marian McClellan) 比率调整净促进指标。Modeling_The_Market
约翰·埃勒斯 (John Ehlers ) 行情建模指标。