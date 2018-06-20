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Surefirething - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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思路提供者: Scriptor

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

EA 放置 Buy Limit 和 Sell Limit 挂单。 在出现新柱线时检查放置挂单的条件，同时在逐笔报价时检查每笔持仓的尾随可能性。 一旦有任何挂单触发 (在 OnTradeTransaction 中监控此事件)，剩余的挂单将被删除。 每天 23:50，所有挂单都将被删除，所有持仓也将被平仓。


输入

  • Lots - 挂单的交易量;
  • Stop Loss (in pips) - 止损 ("0" 意即禁用此设置);
  • Take Profit (in pips) - 止盈 ("0" 意即禁用此设置);
  • railing Stop (in pips) - 尾随 ("0" 意即禁用此设置);
  • Trailing Step (in pips) - 尾随步幅;
  • magic number - EA 的独有标识符。

在 D1 上从 2018.01.01 至 2018.05.08 测试所有品种:

Surefirething 所有品种

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20679

RANA RANA

谢尔曼 (Sherman) 和玛丽安·麦克莱伦 (Marian McClellan) 比率调整净促进指标。

Modeling_The_Market Modeling_The_Market

约翰·埃勒斯 (John Ehlers ) 行情建模指标。

AlliHeik AlliHeik

依据 Heiken Ashi 平滑振荡器指标交易。 设置止损，止盈和持仓尾随。

SD_M_Swap SD_M_Swap

用于显示金融产品掉期利率的脚本。 掉期利率的正数值和负数值以不同的颜色显示文本。