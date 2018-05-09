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TwoBarsComparison - эксперт для MetaTrader 5

budimir | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1551
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Dmitriy.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник сравнивает цены открытия (Open) бара#0 и бара#2:

Uti_Puti_Trade


Входные параметры

  • Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
  • Take Profit (in pips) - тейк профит;
  • Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
  • Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
  • Breakeven - безубыток;
  • Breakeven Profit - прибыль для безубытка;
  • Lots (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - объем позиции (для ручного задания);
  • Risk (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - риск на сделку от свободной маржи;
  • magic number - уникальный идентификатор советника.

Результат теста в режиме генерации тиков "Все тики" на всех символах на таймфрейме D1:

Uti_Puti_Trade All symbols D1

Surefirething Surefirething

Работа с отложенными ордерами Buy Limit и Sell Limit. Возможно сопровождение (трейлинг) позиций.

PLC (penetration of the last candle) PLC (penetration of the last candle)

Выставление Buy Stop и Sell Stop на 5 минутном таймфрейме.

Exp_KWAN_RDP Exp_KWAN_RDP

Торговая система, построенная на сигналах индикатора KWAN_RDP.

SSL2_HTF SSL2_HTF

Индикатор SSL2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.