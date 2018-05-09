Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TwoBarsComparison - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1551
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи: Dmitriy.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник сравнивает цены открытия (Open) бара#0 и бара#2:
Входные параметры
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
- Take Profit (in pips) - тейк профит;
- Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
- Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
- Breakeven - безубыток;
- Breakeven Profit - прибыль для безубытка;
- Lots (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - объем позиции (для ручного задания);
- Risk (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - риск на сделку от свободной маржи;
- magic number - уникальный идентификатор советника.
Результат теста в режиме генерации тиков "Все тики" на всех символах на таймфрейме D1:
Surefirething
Работа с отложенными ордерами Buy Limit и Sell Limit. Возможно сопровождение (трейлинг) позиций.PLC (penetration of the last candle)
Выставление Buy Stop и Sell Stop на 5 минутном таймфрейме.
Exp_KWAN_RDP
Торговая система, построенная на сигналах индикатора KWAN_RDP.SSL2_HTF
Индикатор SSL2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.