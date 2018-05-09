Автор идеи: Dmitriy.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник сравнивает цены открытия (Open) бара#0 и бара#2:





Входные параметры

Stop Loss (in pips) - стоп лосс;

- стоп лосс; Take Profit (in pips) - тейк профит;

- тейк профит; Trailing Stop (in pips) - трейлинг;

- трейлинг; Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;

- шаг трейлинга; Breakeven - безубыток;

- безубыток; Breakeven Profit - прибыль для безубытка;

- прибыль для безубытка; Lots (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - объем позиции (для ручного задания);

- объем позиции (для ручного задания); Risk (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - риск на сделку от свободной маржи;

- риск на сделку от свободной маржи; magic number - уникальный идентификатор советника.

Результат теста в режиме генерации тиков "Все тики" на всех символах на таймфрейме D1: