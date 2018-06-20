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AverageChangeCandle - MetaTrader 5脚本
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真实作者: MT-Coder
指标 AverageChangeCandle 是一款显示价格脉动的金融资产强度指标。 它可以令您了解行情的波动。 该指标版本同时计算四个时间序列 (开盘价，最高价，最低价和收盘价) 的价格脉动，并将它们显示为烛条图表。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include)。 这些类在 无需使用额外的缓冲器进行中间计算的平均价格序列 这篇文章中进行了详述。
图例1 指标 AverageChangeCandle
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20675
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