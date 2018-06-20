EA 使用动量振荡指标。 在每根柱线上开单，并通过相反的信号按群平仓。 指标在代码内计算，以便能够更改优化的周期。

买入信号: 直方图向下移动并变为红色，且第二列高于第一列。

卖出信号: 直方图向上移动并变为绿色，且第二列低于第一列。





输入

LotFixed - 手数;

- 手数; LotFromPercent - 用保证金的百分比手数计算 (如果为 0, 则禁用);

- 用保证金的百分比手数计算 (如果为 0, 则禁用); Period_sma_slow - 计算 AO 指标的慢速移动均线周期;

- 计算 AO 指标的慢速移动均线周期; Period_sma_fast - 计算 AO 指标的快速移动均线周期;

- 计算 AO 指标的快速移动均线周期; Orders - 放置订单的最大数量。

在 EURUSD, H1 上的测试。