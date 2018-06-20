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EA 使用动量振荡指标。 在每根柱线上开单，并通过相反的信号按群平仓。 指标在代码内计算，以便能够更改优化的周期。
买入信号: 直方图向下移动并变为红色，且第二列高于第一列。
卖出信号: 直方图向上移动并变为绿色，且第二列低于第一列。
输入
- LotFixed - 手数;
- LotFromPercent - 用保证金的百分比手数计算 (如果为 0, 则禁用);
- Period_sma_slow - 计算 AO 指标的慢速移动均线周期;
- Period_sma_fast - 计算 AO 指标的快速移动均线周期;
- Orders - 放置订单的最大数量。
在 EURUSD, H1 上的测试。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20672
痉挛 (Spasm)
一套基于检测行情波动性的交易系统。Exp_KWAN_RDP
一套基于 KWAN_RDP 指标信号的交易系统。
AverageChangeCandle
作为烛条图表的金融资产强度指标。Expotest
一款基于 SAR 指标的智能交易系统。