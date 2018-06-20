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AO 闪电 - MetaTrader 5EA

Evgeniy Kravchenko
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Trade Assistant MT5 - https://www.mql5.com/en/market/product/23415
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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

EA 使用动量振荡指标。 在每根柱线上开单，并通过相反的信号按群平仓。 指标在代码内计算，以便能够更改优化的周期。

买入信号: 直方图向下移动并变为红色，且第二列高于第一列。

卖出信号: 直方图向上移动并变为绿色，且第二列低于第一列。


输入

  • LotFixed - 手数;
  • LotFromPercent - 用保证金的百分比手数计算 (如果为 0, 则禁用);
  • Period_sma_slow - 计算 AO 指标的慢速移动均线周期;
  • Period_sma_fast - 计算 AO 指标的快速移动均线周期;
  • Orders - 放置订单的最大数量。

在 EURUSD, H1 上的测试。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20672

痉挛 (Spasm) 痉挛 (Spasm)

一套基于检测行情波动性的交易系统。

Exp_KWAN_RDP Exp_KWAN_RDP

一套基于 KWAN_RDP 指标信号的交易系统。

AverageChangeCandle AverageChangeCandle

作为烛条图表的金融资产强度指标。

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一款基于 SAR 指标的智能交易系统。