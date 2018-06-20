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PLC (最后一根蜡烛的渗透) - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1506
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Vyacheslav Barbakov。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
在 5 分钟的时间帧上，通过 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单随价格变动方向进行交易。
周期伊始，根据前一根烛条，在其最高价之上和最低价之下距离 Shift OHLC 的价位放置 0.01 手 (最小手数) 的挂单。
下一笔 Buy Stop / Sell Stop 挂单可以分别放置在多头空头持仓的上方和下方 (距离 Shift of Positions 的值)。
一旦达到 Minimum Profit 后，所有持仓均被平仓。
当分形在 5 分钟和 60 分钟的时间帧内突破时，您可以将挂单交易量放大两倍和四倍 (参数 Lot increase rate Fractals M5 和 Lot increase rate Fractals H1)。
输入
- Shift OHLC (in pips);
- Minimum Profit - 盈利，达到则所有持仓均被平仓;
- Shift of Positions (in pips) - 距高位向上，以及低位向下的位移;
- Lots buy - 买入交易量;
- Lots sell - 卖出交易量;
- Lot increase rate Fractals M5 ("0" -> off) - 当分形在 M5 上突破时，手数的增长因子;
- Lot increase rate Fractals H1 ("0" -> off) - 当分形在 H1 上突破时，手数的增长因子;
- magic number - EA 的独有标识符。
未设置止损/止盈级别。
测试结果，在 M5 上，"逐笔报价" 模式，从 2017.01.16 至 2018.05.01
在使用这种策略时，您应注意到有两个相对有利的时期:
和彻底亏损的一个:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20668
Exp_KWAN_NRP
一套基于 KWAN_NRP 指标信号的交易系统。XStdDevSpeed_HTF
XStdDevSpeed 指标在输入参数中有时间帧选择选项。
Exp_KWAN_CCC
一套基于 KWAN_CCC 指标信号的交易系统。Exp_KWAN_RDP
一套基于 KWAN_RDP 指标信号的交易系统。