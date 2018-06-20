思路提供者: Vyacheslav Barbakov。

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。

在 5 分钟的时间帧上，通过 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单随价格变动方向进行交易。

周期伊始，根据前一根烛条，在其最高价之上和最低价之下距离 Shift OHLC 的价位放置 0.01 手 (最小手数) 的挂单。

下一笔 Buy Stop / Sell Stop 挂单可以分别放置在多头空头持仓的上方和下方 (距离 Shift of Positions 的值)。

一旦达到 Minimum Profit 后，所有持仓均被平仓。

当分形在 5 分钟和 60 分钟的时间帧内突破时，您可以将挂单交易量放大两倍和四倍 (参数 Lot increase rate Fractals M5 和 Lot increase rate Fractals H1)。





输入

Shift OHLC (in pips) ;

; Minimum Profit - 盈利，达到则所有持仓均被平仓;

- 盈利，达到则所有持仓均被平仓; Shift of Positions (in pips) - 距高位向上，以及低位向下的位移;

- 距高位向上，以及低位向下的位移; Lots buy - 买入交易量;

- 买入交易量; Lots sell - 卖出交易量;

- 卖出交易量; Lot increase rate Fractals M5 ("0" -> off) - 当分形在 M5 上突破时，手数的增长因子;

- 当分形在 M5 上突破时，手数的增长因子; Lot increase rate Fractals H1 ("0" -> off) - 当分形在 H1 上突破时，手数的增长因子;

- 当分形在 H1 上突破时，手数的增长因子; magic number - EA 的独有标识符。

未设置止损/止盈级别。





测试结果，在 M5 上，"逐笔报价" 模式，从 2017.01.16 至 2018.05.01

在使用这种策略时，您应注意到有两个相对有利的时期:

和彻底亏损的一个: