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TWR - MetaTrader 5脚本

Jianye Xiong
Jianye Xiong

Jianye Xiong

2 代码
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TWR.mq5 (7.55 KB) 预览
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TWR 的计算基于前一根柱线的颜色和当前柱线的收盘价，忽略其它价格信息，并使用实际收盘价重新绘制蜡烛图。

颜色定义:

  • 红色表示上涨。
  • 绿色表示下跌。

定义第一根柱线的颜色:

开盘价 > 收盘价 - 绿色; 开盘价 < 收盘价 - 红色;

注意 (为了帮助理解，实际代码的索引顺序是相反的):

  • Open[0] - 当前的开盘价。
  • Close[0] - 当前的收盘价。
  • Open[1] - 前一根柱线的开盘价。
  • Close[1] - 前一根柱线的收盘价。

计算原则如下:

1.向上趋势:

图例 1: 计算原理呈上升趋势

图例 1: 计算原理呈上升趋势

2.向下趋势:

图例 2: 下跌趋势的计算原则

图例 2: 下跌趋势的计算原则

经典的指标转向信号:

图例 3: 向上趋势信号反转

图例 3: 向上趋势信号反转

图例 4: 向下趋势信号反转

图例 4: 向下趋势信号反转

3.事实上，我们可以添加 EMA 来过滤噪声信号并提高信号的质量。

如果 TWR 向我们提供趋势信号，并且收盘价位于 EMA 上方或 EMA 下方，那么趋势将是真实的。

图例 5: 示例exampl

图例 5: 示例exampl

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20656

QQE QQE

QQE (定量定性估算器) 指标由平滑的相对强弱指数 (RSI) 指标和两个波动率基础的尾随等级 (快速和慢速) 组成。

波段线 - 直方图 波段线 - 直方图

Ron Black 的波段线指标显示为直方图指标。

动态平衡点 - 支撑与阻力 动态平衡点 - 支撑与阻力

基于原始的动态平衡点，使用这个版本的指标更简洁。

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Ron Black 的波段线指标，仅显示两种状态: 向上状态和向下状态。