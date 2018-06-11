TWR 的计算基于前一根柱线的颜色和当前柱线的收盘价，忽略其它价格信息，并使用实际收盘价重新绘制蜡烛图。

颜色定义:

红色表示上涨。

绿色表示下跌。

定义第一根柱线的颜色:

开盘价 > 收盘价 - 绿色; 开盘价 < 收盘价 - 红色;

注意 (为了帮助理解，实际代码的索引顺序是相反的): Open[0] - 当前的开盘价。

Close[0] - 当前的收盘价。

Open[1] - 前一根柱线的开盘价。

Close[1] - 前一根柱线的收盘价。

计算原则如下:

1.向上趋势:

图例 1: 计算原理呈上升趋势

2.向下趋势:

图例 2: 下跌趋势的计算原则

经典的指标转向信号:

图例 3: 向上趋势信号反转

图例 4: 向下趋势信号反转

3.事实上，我们可以添加 EMA 来过滤噪声信号并提高信号的质量。

如果 TWR 向我们提供趋势信号，并且收盘价位于 EMA 上方或 EMA 下方，那么趋势将是真实的。

图例 5: 示例exampl