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TWR 的计算基于前一根柱线的颜色和当前柱线的收盘价，忽略其它价格信息，并使用实际收盘价重新绘制蜡烛图。
颜色定义:
- 红色表示上涨。
- 绿色表示下跌。
定义第一根柱线的颜色:
开盘价 > 收盘价 - 绿色; 开盘价 < 收盘价 - 红色;
注意 (为了帮助理解，实际代码的索引顺序是相反的):
- Open[0] - 当前的开盘价。
- Close[0] - 当前的收盘价。
- Open[1] - 前一根柱线的开盘价。
- Close[1] - 前一根柱线的收盘价。
计算原则如下:
1.向上趋势:
图例 1: 计算原理呈上升趋势
2.向下趋势:
图例 2: 下跌趋势的计算原则
经典的指标转向信号:
图例 3: 向上趋势信号反转
图例 4: 向下趋势信号反转
3.事实上，我们可以添加 EMA 来过滤噪声信号并提高信号的质量。
如果 TWR 向我们提供趋势信号，并且收盘价位于 EMA 上方或 EMA 下方，那么趋势将是真实的。
图例 5: 示例exampl
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20656
QQE
QQE (定量定性估算器) 指标由平滑的相对强弱指数 (RSI) 指标和两个波动率基础的尾随等级 (快速和慢速) 组成。波段线 - 直方图
Ron Black 的波段线指标显示为直方图指标。
动态平衡点 - 支撑与阻力
基于原始的动态平衡点，使用这个版本的指标更简洁。波段线 - 二相
Ron Black 的波段线指标，仅显示两种状态: 向上状态和向下状态。