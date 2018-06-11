ADXm 是众所周知的 ADX 指标的变体。

与 ADX 指标不同，其方向性 (ADX 本身并不显示市场方向，但显示达到某个等级)，ADXm 指标尝试调整这一点，并显示行情趋势的方向 。

该版本还增加了一件事: 为了使用 ADXm 的斜率作为信号，ADXm 使用 Jurik 平滑进行了平滑处理。 这样一来，假信号的数量就会减少，并且 (由于 Jurik 平滑对数值变化做出反应非常 "快速")，所以滞后很小。

此外，该版本 (与 平滑的 ADXm 相比) 具有多时间帧功能。 除了包含 MetaTrader 5 支持的所有可用时间帧外，还有 3 个 "特殊" 时间帧:

下一个较高的时间帧 (比当前图表时间帧高的第一个时间帧)。

第二个更高的时间帧 (比当前图表时间帧高的第二个时间帧)。

第三个更高的时间帧 (比当前图表时间帧高的第三个时间帧)。

"特殊" 时间帧则根据当前图表时间帧自动选择目标时间帧。