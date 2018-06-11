代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

平滑的 ADXm - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 代码 95 主题 35864 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1785
等级:
(22)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

ADXm 是众所周知的 ADX 指标的变体。

与 ADX 指标不同，其方向性 (ADX 本身并不显示市场方向，但显示达到某个等级)，ADXm 指标尝试调整这一点，并显示行情趋势的方向 。

该版本还增加了一件事: 为了使用 ADXm 的斜率作为信号，ADXm 使用 Jurik 平滑进行了平滑处理。 这样一来，假信号的数量就会减少，并且 (由于 Jurik 平滑对数值变化做出反应非常 "快速")，所以滞后很小。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20642

动态平衡点 动态平衡点

指标计算期望区间的动态平衡点。

三重 Jurik 平滑 三重 Jurik 平滑

Jurik 平滑对价格变化非常敏感，非常平顺，并且使令成为这种趋势评估的最佳候选。

平滑的 ADXm - MTF 平滑的 ADXm - MTF

ADXm 是众所周知的 ADX 指标的变体，具有多时间帧功能。

波段线 (调整显示) 波段线 (调整显示)

Ron Black 的波段线指标，带有调整后的显示选项。