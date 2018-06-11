ADXm 是众所周知的 ADX 指标的变体。

与 ADX 指标不同，其方向性 (ADX 本身并不显示市场方向，但显示达到某个等级)，ADXm 指标尝试调整这一点，并显示行情趋势的方向 。

该版本还增加了一件事: 为了使用 ADXm 的斜率作为信号，ADXm 使用 Jurik 平滑进行了平滑处理。 这样一来，假信号的数量就会减少，并且 (由于 Jurik 平滑对数值变化做出反应非常 "快速")，所以滞后很小。