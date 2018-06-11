请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ADXm 是众所周知的 ADX 指标的变体。
与 ADX 指标不同，其方向性 (ADX 本身并不显示市场方向，但显示达到某个等级)，ADXm 指标尝试调整这一点，并显示行情趋势的方向 。
该版本还增加了一件事: 为了使用 ADXm 的斜率作为信号，ADXm 使用 Jurik 平滑进行了平滑处理。 这样一来，假信号的数量就会减少，并且 (由于 Jurik 平滑对数值变化做出反应非常 "快速")，所以滞后很小。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20642
动态平衡点
指标计算期望区间的动态平衡点。三重 Jurik 平滑
Jurik 平滑对价格变化非常敏感，非常平顺，并且使令成为这种趋势评估的最佳候选。
平滑的 ADXm - MTF
ADXm 是众所周知的 ADX 指标的变体，具有多时间帧功能。波段线 (调整显示)
Ron Black 的波段线指标，带有调整后的显示选项。