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EA

TwoBarsComparison - MetaTrader 5EA

budimir | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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思路提供者: Dmitriy

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

EA 比较第零号和第二号柱线的开盘价 (Open):

Uti_Puti_Trade


输入

  • Stop Loss (in pips) - 止损;
  • Take Profit (in pips) - 止盈;
  • Trailing Stop (in pips) - 尾随;
  • Trailing Step (in pips) - 尾随步幅;
  • Breakeven - 盈亏平衡;
  • Breakeven Profit - 移至盈亏平衡所需的盈利;
  • Lots (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - 开仓交易量 (用于手工定义);
  • Risk (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - 每笔交易的风险占可用保证金的百分比;
  • magic number - EA 的独有标识符。

所有品种在 D1 上的 "逐笔报价" 模式下的测试结果:

Uti_Puti_Trade 所有品种 D1

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20635

exp_Amstell exp_Amstell

EA 使用虚拟止盈来平仓。 开仓时会有间距。 在 OnTradeTransaction 中捕获最后仓位的类型及其价格。

Exp_Sar_Tm_Plus Exp_Sar_Tm_Plus

一款基于抛物线停止和反转系统指标信号的交易系统，可以设置一个固定的持仓时间。

e_Breakeven_v4 e_Breakeven_v4

一款助理智能交易系统。 它将持仓调整至盈亏平衡点，然后启用尾随。

e-News-Lucky e-News-Lucky

智能交易系统放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 如果订单执行，则运行持仓尾随。