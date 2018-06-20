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TwoBarsComparison - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1293
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Dmitriy。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
EA 比较第零号和第二号柱线的开盘价 (Open):
输入
- Stop Loss (in pips) - 止损;
- Take Profit (in pips) - 止盈;
- Trailing Stop (in pips) - 尾随;
- Trailing Step (in pips) - 尾随步幅;
- Breakeven - 盈亏平衡;
- Breakeven Profit - 移至盈亏平衡所需的盈利;
- Lots (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - 开仓交易量 (用于手工定义);
- Risk (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - 每笔交易的风险占可用保证金的百分比;
- magic number - EA 的独有标识符。
所有品种在 D1 上的 "逐笔报价" 模式下的测试结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20635
exp_Amstell
EA 使用虚拟止盈来平仓。 开仓时会有间距。 在 OnTradeTransaction 中捕获最后仓位的类型及其价格。Exp_Sar_Tm_Plus
一款基于抛物线停止和反转系统指标信号的交易系统，可以设置一个固定的持仓时间。
e_Breakeven_v4
一款助理智能交易系统。 它将持仓调整至盈亏平衡点，然后启用尾随。e-News-Lucky
智能交易系统放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。 如果订单执行，则运行持仓尾随。