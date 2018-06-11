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指标计算期望区间的动态平衡点。
即使它是一种多时间帧指标，它也可以计算平衡点，而不会出现多时间帧指标常见的问题: 重新计算。 对于当前时间帧和当前时间帧图表数值，平衡点的计算是正确的，因此根本没有重新计算。
平衡点本身可用作支撑/阻力指标或动态止损 (如果用于订单/持仓管理)。 在低于当前收盘价的情况下，将其作为支撑。 如果收盘价低于平衡点，则用平衡点作为阻力。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20624
三重 Jurik 平滑
Jurik 平滑对价格变化非常敏感，非常平顺，并且使令成为这种趋势评估的最佳候选。超趋势
超趋势 (Ultra Trend) 现在是 MetaTrader 5 中众所周知的指标之一。
平滑的 ADXm
ADXm 是众所周知的 ADX 指标的变体。平滑的 ADXm - MTF
ADXm 是众所周知的 ADX 指标的变体，具有多时间帧功能。