指标计算期望区间的动态平衡点。

即使它是一种多时间帧指标，它也可以计算平衡点，而不会出现多时间帧指标常见的问题: 重新计算。 对于当前时间帧和当前时间帧图表数值，平衡点的计算是正确的，因此根本没有重新计算。

平衡点本身可用作支撑/阻力指标或动态止损 (如果用于订单/持仓管理)。 在低于当前收盘价的情况下，将其作为支撑。 如果收盘价低于平衡点，则用平衡点作为阻力。