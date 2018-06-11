威廉姆斯 %R, WPR, 或 %R, 是一种技术分析振荡器，显示当前收盘价格与过去 N 天的高点和低点 (对于给定的 N) 的关系。 它由出版商和交易素材和发起人Larry Williams 开发的。 其目的在于判断股票或商品行情是否处于近期交易区间的最高价位或最低价位附近或位于两者之间。

振荡器的负值范围为 -100 (最低) 到 0 (最高)，正值对应于许多技术分析振荡器中常见的 0-100 范围。 数值 -100 意味着今天的收盘价是过去 N 天的最低价，0 意味着今天的收盘价是过去 N 天的最高价。 (虽然有时 ％R 通过加 100 来调整。)

威廉姆斯百分比范围的这个版本增加了布林带，以便帮助识别可能的超买和超卖等级突破。