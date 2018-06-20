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DeleteTradeArrows 实用工具旨在从图表中删除标记交易事务的箭头对象。
如何使用: 将业务记录从交易历史记录中拖放到图表上。 如果箭头太多，您可以删除多余的箭头:
- 挂单箭头;
- 从指定日期的订单箭头;
- 截至指定日期的订单箭头。
它也适用于分析所选信号的交易历史。 为此，请转至终端中的 "信号" 选项卡，选择适当的信号并使用 在图表里显示 命令显示箭头对象。
下面的屏幕截图显示了该实用工具的用法。 出于便利起见，该实用工具是作为一个指标实现的 - 您可以始终在运行的指标上精炼外部参数以便重新启动。 如果是脚本，则必须从头开始，即: 选择删除对象的间隔限制。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20578
GoldWarrior02b
该 EA 使用指标 iCCI (商品通道指数，CCI)，之字折线和脉动。 能够持仓尾随。脉动
脉动指标 - 已经过的点数计数。