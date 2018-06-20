DeleteTradeArrows 实用工具旨在从图表中删除标记交易事务的箭头对象。

如何使用: 将业务记录从交易历史记录中拖放到图表上。 如果箭头太多，您可以删除多余的箭头:

挂单箭头;

从指定日期的订单箭头;

截至指定日期的订单箭头。

它也适用于分析所选信号的交易历史。 为此，请转至终端中的 "信号" 选项卡，选择适当的信号并使用 在图表里显示 命令显示箭头对象。

下面的屏幕截图显示了该实用工具的用法。 出于便利起见，该实用工具是作为一个指标实现的 - 您可以始终在运行的指标上精炼外部参数以便重新启动。 如果是脚本，则必须从头开始，即: 选择删除对象的间隔限制。