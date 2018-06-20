USDX 指标显示美元指数。

计算: USDX = 50.14348112 × EURUSD-0.576 × USDJPY0.136 × GBPUSD-0.119 × USDCAD0.091 × USDSEK0.042 × USDCHF0.036

该指标有两个输入参数:

Applied price - 计算价格类型;

- 计算价格类型; Reverse - 翻转计算出的指数图表。

请注意，要令指标生效，服务器上必须有以下货币对: EURUSD，USDJPY，GBPUSD，USDCAD，USDSEK 和 USDCHF。 如果其中任何一个不可用，指标不能正确计算。