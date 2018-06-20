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USDX - MetaTrader 5脚本

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USDX.mq5 (18.64 KB) 预览
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USDX 指标显示美元指数。

计算:

USDX = 50.14348112 × EURUSD-0.576 × USDJPY0.136 × GBPUSD-0.119 × USDCAD0.091 × USDSEK0.042 × USDCHF0.036

该指标有两个输入参数:

  • Applied price - 计算价格类型;
  • Reverse - 翻转计算出的指数图表。
请注意，要令指标生效，服务器上必须有以下货币对: EURUSD，USDJPY，GBPUSD，USDCAD，USDSEK 和 USDCHF。 如果其中任何一个不可用，指标不能正确计算。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20562

Generic_Index Generic_Index

通用指数指标。

Firebird v0.60 Firebird v0.60

EA 在 iMA (移动平均，MA) 指标上进行交易。 同时，指标参数中有一个价格回缩，以百分比为单位。

USDX_Candle USDX_Candle

以日本烛条形式出现的美元指数。

Advance_Decline_Line Advance_Decline_Line

趋势强度及其可能发生方向变化的指标。