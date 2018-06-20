请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标能够为八种基本货币之一创建指数。 指数最多可以包含十个成份。
该指标具有二十二个输入参数:
- Index - 要创建的货币指数;
- Inverse - 反转指数图表 (Yes/No 切换);
- Instrument 1 - 要创建的指数的第一个成份的名称 (默认为 EURUSD);
- Use instrument 1 - 在创建索引时使用的第一个成份 (Yes/No 切换);
- Instrument 2 - 要创建的指数的第二个成份的名称 (默认为 USDJPY);
- Use instrument 2 - 在创建索引时使用的第二个成份 (Yes/No 切换);
- Instrument 3 - 要创建的指数的第三个成份的名称 (默认为 GBPUSD);
- Use instrument 3 - 在创建索引时使用的第三个成份 (Yes/No 切换);
- Instrument 4 - 要创建的指数的第四个成份的名称 (默认为 USDCHF);
- Use instrument 4 - 在创建索引时使用的第四个成份 (Yes/No 切换);
- Instrument 5 - 要创建的指数的第五个成份的名称 (默认为 USDCAD);
- Use instrument 5 - 在创建索引时使用的第五个成份 (Yes/No 切换);
- Instrument 6 - 要创建的指数的第六个成份的名称 (默认为 NZDUSD);
- Use instrument 6 - 在创建索引时使用的第六个成份 (Yes/No 切换);
- Instrument 7 - 要创建的指数的第七个成份的名称 (默认为 AUDUSD);
- Use instrument 7 - 在创建索引时使用的第七个成份 (Yes/No 切换);
- Instrument 8 - 要创建的指数的第八个成份的名称 (默认为 USDSEK);
- Use instrument 8 - 在创建索引时使用的第八个成份 (Yes/No 切换);
- Instrument 9 - 要创建的指数的第九个成份的名称 (默认为 USDRUB);
- Use instrument 9 - 在创建索引时使用的第九个成份 (Yes/No 切换);
- Instrument 10 - 要创建的指数的第十个成份的名称 (默认为 XAUUSD);
- Use instrument 10 - 在创建索引时使用的第十个成份 (Yes/No 切换);
图例1. USD 指数
图例2. EUR 指数
图例3. AUD 指数
图例4. RUB 指数
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20561
Firebird v0.60
EA 在 iMA (移动平均，MA) 指标上进行交易。 同时，指标参数中有一个价格回缩，以百分比为单位。Brandy
两条移动平均指标: 一条慢的用于开仓，快的则用来平仓。
USDX
美元指数兑一篮子基础货币。USDX_Candle
以日本烛条形式出现的美元指数。