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指标

Generic_Index - MetaTrader 5脚本

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指标能够为八种基本货币之一创建指数。 指数最多可以包含十个成份。

该指标具有二十二个输入参数:

  • Index - 要创建的货币指数;
  • Inverse - 反转指数图表 (Yes/No 切换);
  • Instrument 1 - 要创建的指数的第一个成份的名称 (默认为 EURUSD);
  • Use instrument 1 - 在创建索引时使用的第一个成份 (Yes/No 切换);
  • Instrument 2 - 要创建的指数的第二个成份的名称 (默认为 USDJPY);
  • Use instrument 2 - 在创建索引时使用的第二个成份 (Yes/No 切换);
  • Instrument 3 - 要创建的指数的第三个成份的名称 (默认为 GBPUSD);
  • Use instrument 3 - 在创建索引时使用的第三个成份 (Yes/No 切换);
  • Instrument 4 - 要创建的指数的第四个成份的名称 (默认为 USDCHF);
  • Use instrument 4 - 在创建索引时使用的第四个成份 (Yes/No 切换);
  • Instrument 5 - 要创建的指数的第五个成份的名称 (默认为 USDCAD);
  • Use instrument 5 - 在创建索引时使用的第五个成份 (Yes/No 切换);
  • Instrument 6 - 要创建的指数的第六个成份的名称 (默认为 NZDUSD);
  • Use instrument 6 - 在创建索引时使用的第六个成份 (Yes/No 切换);
  • Instrument 7 - 要创建的指数的第七个成份的名称 (默认为 AUDUSD);
  • Use instrument 7 - 在创建索引时使用的第七个成份 (Yes/No 切换);
  • Instrument 8 - 要创建的指数的第八个成份的名称 (默认为 USDSEK);
  • Use instrument 8 - 在创建索引时使用的第八个成份 (Yes/No 切换);
  • Instrument 9 - 要创建的指数的第九个成份的名称 (默认为 USDRUB);
  • Use instrument 9 - 在创建索引时使用的第九个成份 (Yes/No 切换);
  • Instrument 10 - 要创建的指数的第十个成份的名称 (默认为 XAUUSD);
  • Use instrument 10 - 在创建索引时使用的第十个成份 (Yes/No 切换);

图例1. USD 指数

图例1. USD 指数

图例2. EUR 指数

图例2. EUR 指数

图例3. AUD 指数

图例3. AUD 指数

图例4. RUB 指数

图例4. RUB 指数

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20561

Firebird v0.60 Firebird v0.60

EA 在 iMA (移动平均，MA) 指标上进行交易。 同时，指标参数中有一个价格回缩，以百分比为单位。

Brandy Brandy

两条移动平均指标: 一条慢的用于开仓，快的则用来平仓。

USDX USDX

美元指数兑一篮子基础货币。

USDX_Candle USDX_Candle

以日本烛条形式出现的美元指数。