思路提供者: Sergey Deev。

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。

EA 依据两个指标进行交易: iMA (移动平均，MA) 和 iMomentum (动量)。 EA 开仓时还考虑 #1 的收盘价和 #0 柱线的开盘价，以及 #1 柱线的收盘价和 #0 柱线的最高价/最低价。

EA 只在柱线新形成的时刻工作，并且只允许有一笔持仓。

在优化中，我推荐使用遗传算法和 "1 分钟 OHLC" 逐笔报价生成模式。 哪些参数和时间帧可以搜索的示例:

在品种 USDJPY H1 上使用 "Value" 列的参数测试 (然而，为了更好的验证，此单项测试在 "基于真实逐笔报价的每次逐笔报价" 生成模式中执行)。