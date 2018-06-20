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EA

Momentum-M15 - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
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思路提供者: Sergey Deev

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

EA 依据两个指标进行交易: iMA (移动平均，MA) 和 iMomentum (动量)。 EA 开仓时还考虑 #1 的收盘价和 #0 柱线的开盘价，以及 #1 柱线的收盘价和 #0 柱线的最高价/最低价。

EA 只在柱线新形成的时刻工作，并且只允许有一笔持仓。

在优化中，我推荐使用遗传算法和 "1 分钟 OHLC" 逐笔报价生成模式。 哪些参数和时间帧可以搜索的示例:

Momentum-M15 输入

在品种 USDJPY H1 上使用 "Value" 列的参数测试 (然而，为了更好的验证，此单项测试在 "基于真实逐笔报价的每次逐笔报价" 生成模式中执行)。

Momentum-M15 USDJPY H1

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20545

FX-CHAOS_SCALP FX-CHAOS_SCALP

FX-CHAOS_SCALP 交易策略。

基于分形 (Fractal) 的之字折线 (ZigZag) 基于分形 (Fractal) 的之字折线 (ZigZag)

基于分形 (Fractal) 的之字折线 (ZigZag) 指标。

Brandy Brandy

两条移动平均指标: 一条慢的用于开仓，快的则用来平仓。

Firebird v0.60 Firebird v0.60

EA 在 iMA (移动平均，MA) 指标上进行交易。 同时，指标参数中有一个价格回缩，以百分比为单位。