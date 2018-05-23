这不是一个方向性指标。这里的意思是，即使它是随机振荡，它并不是显示市场的方向，而是显示了方向上波动值的大小。假设似乎足够健全，然后作出这个指标是，在极低的波动时期，这是进入市场的好时机，因为波动的变化迫在眉睫。在指标中，那些时期是使用深灰色标记的。对于入场的方向，您应当使用一些其他显示趋势的指标。

与“常规”的 Heiken Ashi 振荡指标计算不同，这个版本使用了平滑过的 Heiken Ashi. 这使得错误信号大幅降低，并且当在 Heiken Ashi 上使用预先平滑的时候，延迟是在可接受范围内的。

基于当前周的开盘价和前一周的范围进行计算。