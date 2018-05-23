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这个指标也属于价格振荡指标家族的一员。
这个指标没有使用“单纯价格”，而是使用了 Heiken Ashi 的数值来确定趋势和趋势的“强度”。另外还加上了信号线，这样有两个目的:
- 和任何常规信号线一样使用: 用于与振荡指标值交叉。
- 因为振荡指标值有时会 "紧张" (变化得非常快), 使用平滑过的数值虽然会自然地带来延迟，但是, 这可以过滤掉一些错误信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20534
随机振荡动荡性
这不是一个方向性指标。这里的意思是，即使它是随机振荡，它并不是显示市场的方向，而是显示了方向上波动值的大小。假设似乎足够健全，然后作出这个指标是，在极低的波动时期，这是进入市场的好时机，因为波动的变化迫在眉睫。在指标中，那些时期是使用深灰色标记的。对于入场的方向，您应当使用一些其他显示趋势的指标。EMA Levels MTF
EMA Levels 多时段版本。
Heiken Ashi 平滑的振荡指标
与“常规”的 Heiken Ashi 振荡指标计算不同，这个版本使用了平滑过的 Heiken Ashi. 这使得错误信号大幅降低，并且当在 Heiken Ashi 上使用预先平滑的时候，延迟是在可接受范围内的。每周斐波那契水平
基于当前周的开盘价和前一周的范围进行计算。