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Blau_Stochastic_Index - MetaTrader 5脚本
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威廉·布劳随机指数指标显示威廉·布劳随机指数。
它有五个输入参数:
- Period - 计算周期;
- First smooth period - 初始平滑周期;
- Second smooth period - 二次平滑周期;
- Signal period - 信号周期;
- Method - 计算方法。
计算:
Stochastic[i] = 100*Diff[i]/Range[i]-50, Signal[i] = 100*Diff_MA3[i]/Range_MA3[i]-50
其中:
Diff_MA3 = MA(Diff_MA2, Method, Signal period), Diff_MA2 = MA(Diff_MA1, Method, Second period), Diff_MA1 = MA(Diff, Method, First period), Range_MA3 = MA(Range_MA2, Method, Signal period), Range_MA2 = MA(Range_MA1, Method, Second period), Range_MA1 = MA(Range, Method, First period), Diff[i] = Close[i]-Min, Range[i] = Max-Min, Max, Min 是从 (i-Period+1) 至 (i) 范围内的最高价和最低价。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20512
Blau_Trend_Momentum
威廉·布劳 (William Blau) 趋势动量。Blau_TS_Stochastic
威廉·布劳 (William Blau) 随机。