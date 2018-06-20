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Blau_Stochastic_Index - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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等级:
(9)
已发布:
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威廉·布劳随机指数指标显示威廉·布劳随机指数。

它有五个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • First smooth period - 初始平滑周期;
  • Second smooth period - 二次平滑周期;
  • Signal period - 信号周期;
  • Method - 计算方法。

计算:

Stochastic[i] = 100*Diff[i]/Range[i]-50,
Signal[i] = 100*Diff_MA3[i]/Range_MA3[i]-50

其中:

Diff_MA3 = MA(Diff_MA2, Method, Signal period),
Diff_MA2 = MA(Diff_MA1, Method, Second period),
Diff_MA1 = MA(Diff, Method, First period),
Range_MA3 = MA(Range_MA2, Method, Signal period),
Range_MA2 = MA(Range_MA1, Method, Second period),
Range_MA1 = MA(Range, Method, First period),
Diff[i] = Close[i]-Min,
Range[i] = Max-Min,
Max, Min 是从 (i-Period+1) 至 (i) 范围内的最高价和最低价。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20512

Blau_SM Blau_SM

威廉·布劳 (William Blau) 随机动量。

Blau_Mtm Blau_Mtm

威廉·布劳 (William Blau) 动量。

Blau_Trend_Momentum Blau_Trend_Momentum

威廉·布劳 (William Blau) 趋势动量。

Blau_TS_Stochastic Blau_TS_Stochastic

威廉·布劳 (William Blau) 随机。