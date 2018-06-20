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Blau_SM - MetaTrader 5脚本

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威廉·布劳随机动量指标显示威廉·布劳随机动量。

它有五个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • First smoothing period - 初始平滑周期;
  • Second smoothing period - 二次平滑周期;
  • Third smoothing period - 结果平滑周期;
  • Applied price - 计算的价格类型。

计算:

Blau_SM = EMA(EMA(EMA(HH, 平滑周期 1), 平滑周期 2), 平滑周期 3)

其中:

HH[i] = Price[i]-(Max+Min)/2,
Max, Min 是从 (i-Period+1) 至 (i) 范围内的最高价和最低价。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20511

Blau_Mtm Blau_Mtm

威廉·布劳 (William Blau) 动量。

Blau_Directional_Trend_Index Blau_Directional_Trend_Index

威廉·布劳 (William Blau) 方向性趋势指数。

Blau_Stochastic_Index Blau_Stochastic_Index

威廉·布劳 (William Blau) 随机指数。

Blau_Trend_Momentum Blau_Trend_Momentum

威廉·布劳 (William Blau) 趋势动量。