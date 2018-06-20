威廉·布劳随机动量指标显示威廉·布劳随机动量。

它有五个输入参数:

计算:

Blau_SM = EMA(EMA(EMA(HH, 平滑周期 1), 平滑周期 2), 平滑周期 3)

其中:

HH[i] = Price[i]-(Max+Min)/2, Max, Min 是从 (i-Period+1) 至 (i) 范围内的最高价和最低价。