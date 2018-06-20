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威廉·布劳随机动量指标显示威廉·布劳随机动量。
它有五个输入参数:
- Period - 计算周期;
- First smoothing period - 初始平滑周期;
- Second smoothing period - 二次平滑周期;
- Third smoothing period - 结果平滑周期;
- Applied price - 计算的价格类型。
计算:
Blau_SM = EMA(EMA(EMA(HH, 平滑周期 1), 平滑周期 2), 平滑周期 3)
其中:
HH[i] = Price[i]-(Max+Min)/2, Max, Min 是从 (i-Period+1) 至 (i) 范围内的最高价和最低价。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20511
Blau_Mtm
威廉·布劳 (William Blau) 动量。Blau_Directional_Trend_Index
威廉·布劳 (William Blau) 方向性趋势指数。
Blau_Stochastic_Index
威廉·布劳 (William Blau) 随机指数。Blau_Trend_Momentum
威廉·布劳 (William Blau) 趋势动量。