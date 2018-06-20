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Blau_Candlestick_Momentum - MetaTrader 5脚本

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威廉·布劳烛条动量指标显示威廉·布劳烛条动量。

它有两个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Applied price - 计算的价格类型。

计算:

蜡烛条动量 = 价格 - N 周期之前的价格

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20508

Blau_Candlestick_Index Blau_Candlestick_Index

威廉·布劳 (William Blau) 烛条指数。

Volume_Accumulation_Percentage Volume_Accumulation_Percentage

一段区间内的交易量累计指标。

Blau_Directional_Trend_Index Blau_Directional_Trend_Index

威廉·布劳 (William Blau) 方向性趋势指数。

Blau_Mtm Blau_Mtm

威廉·布劳 (William Blau) 动量。