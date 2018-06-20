请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Blau_Candlestick_Momentum - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1242
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
威廉·布劳烛条动量指标显示威廉·布劳烛条动量。
它有两个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Applied price - 计算的价格类型。
计算:
蜡烛条动量 = 价格 - N 周期之前的价格
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20508
Blau_Candlestick_Index
威廉·布劳 (William Blau) 烛条指数。Volume_Accumulation_Percentage
一段区间内的交易量累计指标。
Blau_Directional_Trend_Index
威廉·布劳 (William Blau) 方向性趋势指数。Blau_Mtm
威廉·布劳 (William Blau) 动量。