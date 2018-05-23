自适应移动平均 (AMA) 技术指标是一种对价格序列的噪音不敏感，并且对趋势的侦测有最小的延迟的移动平均，这个指标是由 Perry Kaufman 在他的书 "Smarter Trading（精明交易者）" 中开发和介绍的。

也许在考虑 Kaufman AMA 的时候有点奇怪，因为它在基于平均的指标（例如 MACD ）中很少使用，

这个指标部分填补了这个空缺:这是一个完全使用 Kaufman AMA 的 MACD (甚至信号线也是使用它的). 这样，它就是完全自适应的 MACD (请记住 Kaufman AMA 是自适应的移动平均).