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Kaufman AMA MACD - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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自适应移动平均 (AMA) 技术指标是一种对价格序列的噪音不敏感，并且对趋势的侦测有最小的延迟的移动平均，这个指标是由 Perry Kaufman 在他的书 "Smarter Trading（精明交易者）" 中开发和介绍的。

也许在考虑 Kaufman AMA 的时候有点奇怪，因为它在基于平均的指标（例如 MACD ）中很少使用，

这个指标部分填补了这个空缺:这是一个完全使用 Kaufman AMA 的 MACD (甚至信号线也是使用它的). 这样，它就是完全自适应的 MACD (请记住 Kaufman AMA 是自适应的移动平均).

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20487

有过滤的 Kaufman AMA 有过滤的 Kaufman AMA

除了用于控制 Kaufman AMA 计算方法的通常参数之外，这个版本还有可调节的平滑和过滤，以消除小的 AMA 变化。

Sadukey Sadukey

"Sadukey" 指标是一种在图表中组合了两个数字过滤器的指标，可以帮我们评估当前的趋势。

多头与空头 多头与空头

这个指标在相同的指标子窗口中显示了多头和空头的动能，

Schaff Trend RSI Schaff Trend RSI

Schaff Trend RSI 是一个 MACD 的 RSI。