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自适应移动平均 (AMA) 技术指标是一种对价格序列的噪音不敏感，并且对趋势的侦测有最小的延迟的移动平均，这个指标是由 Perry Kaufman 在他的书 "Smarter Trading（精明交易者）" 中开发和介绍的。
也许在考虑 Kaufman AMA 的时候有点奇怪，因为它在基于平均的指标（例如 MACD ）中很少使用，
这个指标部分填补了这个空缺:这是一个完全使用 Kaufman AMA 的 MACD (甚至信号线也是使用它的). 这样，它就是完全自适应的 MACD (请记住 Kaufman AMA 是自适应的移动平均).
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20487
有过滤的 Kaufman AMA
除了用于控制 Kaufman AMA 计算方法的通常参数之外，这个版本还有可调节的平滑和过滤，以消除小的 AMA 变化。Sadukey
"Sadukey" 指标是一种在图表中组合了两个数字过滤器的指标，可以帮我们评估当前的趋势。
多头与空头
这个指标在相同的指标子窗口中显示了多头和空头的动能，Schaff Trend RSI
Schaff Trend RSI 是一个 MACD 的 RSI。