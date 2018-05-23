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更平滑的动量 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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动量指标是技术分析中的常用指标之一，但是它有一个“问题”: 它是一个非常“紧张”的指标 - 它显示的数值非常不平化，而这样在很多情况下会产生很多错误信号 - 不管使用什么样的周期数来计算。

这个指标是解决这个问题的一个方法。平滑不是通过平滑动量值来做到的，而是完全改变了计算方法本身。即使使用完全改变了的计算方法，数值可以与“常规”动量做比较，它还是一个真实的动量指标，只是数值要平滑很多，而与常规动量指标相比，产生的错误信号大幅减少。

备注: 这只是个简单例子，比较了更平滑的动量指标和常规的动量指标:

可以看到，与相同周期数的“常规”动量指标相比并没有延迟，还有相反的：有些情况下更平滑的动量比常规动量指标还要提前，而更平滑动量的数值（就像名字告诉我们的那样）要平滑得多。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20475

不对称区带 不对称区带

不对称区带（Asymmetric bands）指标是一种当有趋势反转时避免延迟的方法（因为反向方面的区带距离当前价格太远了）。

价格通道止损 价格通道止损

价格通道止损（Price Channel Stop）指标显示了根据通道周期数和预想的风险估计的趋势。它还显示了两个值的水平线，可以用于根据本指标开启订单的止损（使用趋势颜色改变可以用于开启新订单的信号以及关闭已有订单）。

更平滑的动量止损 更平滑的动量止损

在更平滑的动量止损（Smoother Momentum Stops）指标中，止损是使用更平滑的动量来计算的，而止损的方向也是根据更平滑的动量来判断的。

MACD High/Low MACD High/Low

MACD High/Low 使用了 MACD (nnn) 个柱之前的高价中的最高价和低价中的最低价来计算一条动态变化的零线，早期的上下水平以及趋势确认的上下水平。通过增加这些不固定的水平线，MACD 变得对市场变化反应更快了，而且 MACD 对趋势评估中的错误信号也减少了。