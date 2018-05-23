动量指标是技术分析中的常用指标之一，但是它有一个“问题”: 它是一个非常“紧张”的指标 - 它显示的数值非常不平化，而这样在很多情况下会产生很多错误信号 - 不管使用什么样的周期数来计算。

这个指标是解决这个问题的一个方法。平滑不是通过平滑动量值来做到的，而是完全改变了计算方法本身。即使使用完全改变了的计算方法，数值可以与“常规”动量做比较，它还是一个真实的动量指标，只是数值要平滑很多，而与常规动量指标相比，产生的错误信号大幅减少。

备注: 这只是个简单例子，比较了更平滑的动量指标和常规的动量指标:

可以看到，与相同周期数的“常规”动量指标相比并没有延迟，还有相反的：有些情况下更平滑的动量比常规动量指标还要提前，而更平滑动量的数值（就像名字告诉我们的那样）要平滑得多。