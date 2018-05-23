有很多区带类型的指标，而它们中的大多数都以类似的方法工作：一些基础值作为中间值，而区带在上方和下方按照相同的距离画出。这样可以很好地包含价格，但是通常在有趋势反转的时候有延迟（因为反向方面的区带距离当前价格太远了).

这个指标就是避免那个问题的方法之一，它没有使用相同距离的区带，区带是不对称的。

当价格高于平均值时，下方区带会变窄，而当价格低于平均值时，上方区带会变窄。这使区带的“反面”在一段时间后距离平均值很近，而使信号在区带突破的时候比“常规”区带指标更快。