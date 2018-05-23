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不对称区带 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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有很多区带类型的指标，而它们中的大多数都以类似的方法工作：一些基础值作为中间值，而区带在上方和下方按照相同的距离画出。这样可以很好地包含价格，但是通常在有趋势反转的时候有延迟（因为反向方面的区带距离当前价格太远了).

这个指标就是避免那个问题的方法之一，它没有使用相同距离的区带，区带是不对称的。

当价格高于平均值时，下方区带会变窄，而当价格低于平均值时，上方区带会变窄。这使区带的“反面”在一段时间后距离平均值很近，而使信号在区带突破的时候比“常规”区带指标更快。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20474

价格通道止损 价格通道止损

价格通道止损（Price Channel Stop）指标显示了根据通道周期数和预想的风险估计的趋势。它还显示了两个值的水平线，可以用于根据本指标开启订单的止损（使用趋势颜色改变可以用于开启新订单的信号以及关闭已有订单）。

合成平滑 RSI 合成平滑 RSI

这个版本的合成 RSI 在计算中使用了 Ehlers 的平滑 RSI，而不是“常规”的RSI，而这样可以使得到的合成RSI更加平滑。

更平滑的动量 更平滑的动量

更平滑的动量(Smoother momentum) 指标是一个解决动量指标主要问题的方法 - 它显示的数值很不平化，这样会在很多情况下产生很多错误信号 - 不论使用什么样的周期数来计算。

更平滑的动量止损 更平滑的动量止损

在更平滑的动量止损（Smoother Momentum Stops）指标中，止损是使用更平滑的动量来计算的，而止损的方向也是根据更平滑的动量来判断的。