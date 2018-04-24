Деннис Мейерс, который впервые представил индикатор Polychromatic Momentum, описал его так:

Моментум определяется как разница (или процентное изменение) между текущим баром и баром в некотором ретроспективном периоде. Основная проблема использования моментума заключается в том, что границы оптимального ретроспективного периода, по-видимому, будет изменяться с течением времени, приводя к убытку при использовании первоначально выбранного периода.



Чтобы избежать ошибок, связанных с единственным выбранным периодом, мы создаем индикатор, который берет средневзвешенное значение всех значимых баров в прошлом по торгуемому символу. Мы называем индикатор polychromatic — многоцветным. Polychromatic Momentum в этом случае понимается как сумма множества моментумов.