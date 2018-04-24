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Индикаторы

Polychromatic Momentum - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Деннис Мейерс, который впервые представил индикатор Polychromatic Momentum, описал его так:

Моментум определяется как разница (или процентное изменение) между текущим баром и баром в некотором ретроспективном периоде. Основная проблема использования моментума заключается в том, что границы оптимального ретроспективного периода, по-видимому, будет изменяться с течением времени, приводя к убытку при использовании первоначально выбранного периода.

Чтобы избежать ошибок, связанных с единственным выбранным периодом, мы создаем индикатор, который берет средневзвешенное значение всех значимых баров в прошлом по торгуемому символу. Мы называем индикатор polychromatic — многоцветным. Polychromatic Momentum в этом случае понимается как сумма множества моментумов.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20464

Composite Index Composite Index

Индикатор Composite Index был разработан, чтобы решить проблему ошибки дивергенции в RSI, но его способность предоставлять конкретные горизонтальные уровни поддержки внутри индикатора добавляют ему ценности. Индикатор принимает нормализованную формулу RSI и удаляет из нее ограничения диапазона нормализации. Формула расчета индикатора использует встроенный расчет моментума со сглаженным краткопериодным RSI.

Synthetic RSI Synthetic RSI

Этот индикатор использует при расчете 3 экземпляра RSI вместо одного. Затем эти три экземпляра используются для расчета "синтетического" уровня (и это не среднее между 3 экземплярами, поскольку способ расчета отличается от вычисления среднего).

Polychromatic Momentum - extended Polychromatic Momentum - extended

Эта версия индикатора Polychromatic Momentum использует для сглаживания дважды сглаженную EMA. DSEMA получает хорошо сглаженные результаты с практически отсутствующим запаздыванием. Поэтому в сочетании с ней Polychromatic Momentum становится удобнее, когда дело касается сигналов.

Dsl - RSI of average Dsl - RSI of average

Индикатор использует не "сырые", а отфильтрованные цены для расчета RSI. Также для оценки тренда используется не наклон индикатора и не фиксированные уровни, а DSL (прерывистая сигнальная линия).