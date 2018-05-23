综合指数（Composite Index）是为了解决RSI中的发散失效问题而开发的，但是它在指标内提供特定水平支撑的能力增加了它的价值。综合指数采用RSI的归一化公式，并去除归一化范围限制。复合指数的公式使用嵌入的动量计算与短期的RSI平滑。

这个版本的多色动量指标使用了双重平滑的EMA来进行平滑。DSEMA 已经被证明可以生成很好的平滑效果，而延迟几乎不存在，所以，多色动量指标和它组合使用的时候，生成信号的可用性就很高。