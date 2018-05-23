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该指标使用RSI的过滤价格（而不是使用“原始”价格），并使用断续的信号线进行趋势评估（而不是使用斜率或固定水平）。
在RSI计算之前的价格过滤有助于在不增加显著滞后的情况下减少假信号。
中断的信号线有助于使显著水平成为一种动态水平——而不是使用固定的水平，指示器正在调整它自己到市场（和RSI）的变化-从而使它成为一种自适应的指示器（即，而不是适应RSI值），显著的水平是适应，并有效地使这个指标适应。
备注:通常的内置平均值支持价格过滤。将平均周期设置为1使得它等于“常规”RSI。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20463
涡旋
两条线代表正方向和负方向运动。这些变化将在趋势的变化中交叉和交叉，随着趋势强度的增加而越来越宽。三重 DSEMA
这个版本使用了双重平滑 EMA 而没有使用 Hull 平均, 因为双重平滑 EMA 从来不会超出，那个问题就解决了。作为一种非常平滑的平均，双重平滑 EMA 是一个非常好的过滤器/平均器，可以用于“三重”系列。
多色动量
多色动量对可交易的所有重要回望期进行加权平均。多色动量 - 扩展版
这个版本的多色动量指标使用了双重平滑的EMA来进行平滑。DSEMA 已经被证明可以生成很好的平滑效果，而延迟几乎不存在，所以，多色动量指标和它组合使用的时候，生成信号的可用性就很高。