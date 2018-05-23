该指标使用RSI的过滤价格（而不是使用“原始”价格），并使用断续的信号线进行趋势评估（而不是使用斜率或固定水平）。

在RSI计算之前的价格过滤有助于在不增加显著滞后的情况下减少假信号。

中断的信号线有助于使显著水平成为一种动态水平——而不是使用固定的水平，指示器正在调整它自己到市场（和RSI）的变化-从而使它成为一种自适应的指示器（即，而不是适应RSI值），显著的水平是适应，并有效地使这个指标适应。

备注:通常的内置平均值支持价格过滤。将平均周期设置为1使得它等于“常规”RSI。