请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
maximus_vX lite - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1802
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来源: eugene-last。
MQL5 代码作者: Vladimir Karputov。
智能交易系统判定价格整理等级。 在图表上整理可直观地表现为横线，形成一种通道。 两条上边线 (绿色) 表示多头仓位的走廊，两条下边线 (红色) 表示空头仓位的走廊:
EA 尝试每种类型 (买入和卖出) 不开两笔以上持仓。 使用以下规则: 如果有持仓，则相同类型的下一笔持仓可以早于 在 "已检查元素时间帧" 内交易一次 * 历史记录: 已检查元素时间帧 上的秒数。
输入值
- Trade once in "timeframe of checked elements" - 最小时间间隔，之后可开第二笔持仓 (参数值乘以 History: timeframe of checked elements);
- Minimum indent from to the consolidation line to open a position - 从当前整理线到开仓等级的最小距离;
- History: range candle (High - Low) - 用于计算整理的最小烛条数量;
- History: data count to copy - 计算整理所需的元素数量;
- History: number of checked elements for Max and Min - 在 History: data count to copy 内的已分析元素数量;
- History: timeframe of checked elements - 计算整理的时间帧;
- Risk in percent for a deal from a free margin - 按可用保证金百分比计算的每笔交易的风险;
- Stop Loss - 止损值 (50 表示 5 位数报价为 0.00050，4 位数报价为 0.0050);
- Min profit (percent) - 最小盈利 (百分比)，达到则所有持仓平仓;
- magic number - EA 的唯一标识符。
使用默认参数在 EURUSD，H1 上的测试结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20461
WCCI
加权 CCI。期货投资组合控制移仓
一款用于莫斯科证券所 FORTS 市场的投资组合 EA。
sDotToLineDist
计算点和线之间距离的脚本。Poker_SHOW
一款基于随机数生成器的智能交易系统。 趋势是使用 iMA (移动平均，MA) 指标确定的。