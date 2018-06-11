maximus_vX lite

思路来源: eugene-last。

MQL5 代码作者: Vladimir Karputov。

智能交易系统判定价格整理等级。 在图表上整理可直观地表现为横线，形成一种通道。 两条上边线 (绿色) 表示多头仓位的走廊，两条下边线 (红色) 表示空头仓位的走廊:

EA 尝试每种类型 (买入和卖出) 不开两笔以上持仓。 使用以下规则: 如果有持仓，则相同类型的下一笔持仓可以早于 在 "已检查元素时间帧" 内交易一次 * 历史记录: 已检查元素时间帧 上的秒数。





输入值

Trade once in "timeframe of checked elements" - 最小时间间隔，之后可开第二笔持仓 (参数值乘以 History: timeframe of checked elements );

- 最小时间间隔，之后可开第二笔持仓 (参数值乘以 ); Minimum indent from to the consolidation line to open a position - 从当前整理线到开仓等级的最小距离;

- 从当前整理线到开仓等级的最小距离; History: range candle (High - Low) - 用于计算整理的最小烛条数量;

- 用于计算整理的最小烛条数量; History: data count to copy - 计算整理所需的元素数量;

- 计算整理所需的元素数量; History: number of checked elements for Max and Min - 在 History: data count to copy 内的已分析元素数量;

- 在 内的已分析元素数量; History: timeframe of checked elements - 计算整理的时间帧;

- 计算整理的时间帧; Risk in percent for a deal from a free margin - 按可用保证金百分比计算的每笔交易的风险;

- 按可用保证金百分比计算的每笔交易的风险; Stop Loss - 止损值 (50 表示 5 位数报价为 0.00050，4 位数报价为 0.0050);

- 止损值 (50 表示 5 位数报价为 0.00050，4 位数报价为 0.0050); Min profit (percent) - 最小盈利 (百分比)，达到则所有持仓平仓;

- 最小盈利 (百分比)，达到则所有持仓平仓; magic number - EA 的唯一标识符。

使用默认参数在 EURUSD，H1 上的测试结果: