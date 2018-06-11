性能指数 (PI) 用于技术分析，用来比较品种的价格走势和基准指数的总体趋势。

两个金融产品 (当前和输入中选择的) 的指数比率显示在一个单独的窗口中。 该指标有四个输入参数:

Period - 计算周期;

- 计算周期; Method - 计算方法;

- 计算方法; Applied price - 计算价格类型;

- 计算价格类型; Instrument - 基准金融产品。

请注意，要正确显示指标，您在输入中指定的品种必须存在于服务器上，并且必须具有所需的历史记录。 如果品种没有足够的历史记录，则指标将不显示任何内容，直到从服务器下载所需历史记录为止。

图例1. GBPUSD 性能指数





图例 2. USDJPY 性能指数