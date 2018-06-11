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性能指数 (PI) 用于技术分析，用来比较品种的价格走势和基准指数的总体趋势。
两个金融产品 (当前和输入中选择的) 的指数比率显示在一个单独的窗口中。 该指标有四个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Method - 计算方法;
- Applied price - 计算价格类型;
- Instrument - 基准金融产品。
请注意，要正确显示指标，您在输入中指定的品种必须存在于服务器上，并且必须具有所需的历史记录。 如果品种没有足够的历史记录，则指标将不显示任何内容，直到从服务器下载所需历史记录为止。
图例1. GBPUSD 性能指数
图例 2. USDJPY 性能指数
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20447
JSmooth_MA
带有 Mark Jurik 平滑类型的移动平均线。Important_Extremums
一款重要极值的指标。
Psychology_Index
超买/超卖指数Repulse
一款识别可能的价格 "反弹" 的指标。