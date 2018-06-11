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Performance_Index - MetaTrader 5脚本

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性能指数 (PI) 用于技术分析，用来比较品种的价格走势和基准指数的总体趋势。

两个金融产品 (当前和输入中选择的) 的指数比率显示在一个单独的窗口中。 该指标有四个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Method - 计算方法;
  • Applied price - 计算价格类型;
  • Instrument - 基准金融产品。
请注意，要正确显示指标，您在输入中指定的品种必须存在于服务器上，并且必须具有所需的历史记录。 如果品种没有足够的历史记录，则指标将不显示任何内容，直到从服务器下载所需历史记录为止。

图例1. GBPUSD 性能指数

图例1. GBPUSD 性能指数


图例 2. USDJPY 性能指数

图例 2. USDJPY 性能指数

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20447

JSmooth_MA JSmooth_MA

带有 Mark Jurik 平滑类型的移动平均线。

Important_Extremums Important_Extremums

一款重要极值的指标。

Psychology_Index Psychology_Index

超买/超卖指数

Repulse Repulse

一款识别可能的价格 "反弹" 的指标。