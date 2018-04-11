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PVI_Smoothed - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор SPVI представляет собой сглаженную версию индикатора Индекс положительного объема.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Smoothing period - период сглаживания;
- Signal line period - период сигнальной линии.
Universal 1.64
Универсальный трейлинг позиций и отложенных ордеров.LSMA
Least Square Moving Average - скользящая средняя, рассчитываемая методом наименьших квадратов.