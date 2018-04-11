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Индикаторы

PVI_Smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1476
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор SPVI представляет собой сглаженную версию индикатора Индекс положительного объема.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Smoothing period - период сглаживания;
  • Signal line period - период сигнальной линии.

Universal 1.64 Universal 1.64

Универсальный трейлинг позиций и отложенных ордеров.

LSMA LSMA

Least Square Moving Average - скользящая средняя, рассчитываемая методом наименьших квадратов.

REMA REMA

Скользящая средняя с методом усреднения Regularized EMA Криса Сэтчвелла.

RMO RMO

Трендовый индикатор Rahul Mohindar Oscillator