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PVI - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1975
- Рейтинг:
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Индикатор "Индекс положительного объёма"
Не имеет настраиваемых параметров, и рассчитывается по формуле:
if Volume[i]<=Volume[i+1]
Positive Volume Index[i]=Positive Volume Index[i+1]
and
if Volume[i]>Volume[i+1]
Positive Volume Index[i]=Positive Volume Index[i+1]*(1+(Close[i]-Close[i+1])/Close[i+1])