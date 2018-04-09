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Индикаторы

PVI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1975
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор "Индекс положительного объёма"

Не имеет настраиваемых параметров, и рассчитывается по формуле:

if Volume[i]<=Volume[i+1]
Positive Volume Index[i]=Positive Volume Index[i+1]
and

if Volume[i]>Volume[i+1]
Positive Volume Index[i]=Positive Volume Index[i+1]*(1+(Close[i]-Close[i+1])/Close[i+1])

PR PR

Period Range

PPMCC PPMCC

Индикатор Pearson product-moment correlation coefficient

SMI SMI

Индикатор Smart_Money_Index

Split_MA Split_MA

Разделённая скользящая средняя