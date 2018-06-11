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指标在价格图表上绘制一条线，由两条节点线之间的多项式插值法构建。
它有四个输入参数:
- Length - 两条节点线之间的初始距离 (以柱线为单位);
- Power - 灵敏度参数 (指示线计算迭代次数);
- Applied price - 计算价格类型;
- Drawing style of node line - 选择节点线的样式。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20415
两条 iMA 交叉 v2
两条 iMAs (移动均线) 交叉, 另一条 iMA (移动均线) 用作过滤器。 Lot: 手动或风险为余额的百分比。 停止, 市价或限价订单。 EA 还设置止损, 止盈, 尾随停止。Hans123_Trader v2
Buy Stop 和 Sell Stop 的挂单。 EA 在指定的时间段内进行交易。 确定指定范围内的最高和最低价格。 持仓尾随。