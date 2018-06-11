两条 iMAs (移动均线) 交叉, 另一条 iMA (移动均线) 用作过滤器。 Lot: 手动或风险为余额的百分比。 停止, 市价或限价订单。 EA 还设置止损, 止盈, 尾随停止。

Buy Stop 和 Sell Stop 的挂单。 EA 在指定的时间段内进行交易。 确定指定范围内的最高和最低价格。 持仓尾随。