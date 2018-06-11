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指标

Interpolation - MetaTrader 5脚本

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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标在价格图表上绘制一条线，由两条节点线之间的多项式插值法构建。

它有四个输入参数:

  • Length - 两条节点线之间的初始距离 (以柱线为单位);
  • Power - 灵敏度参数 (指示线计算迭代次数);
  • Applied price - 计算价格类型;
  • Drawing style of node line - 选择节点线的样式。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20415

两条 iMA 交叉 v2 两条 iMA 交叉 v2

两条 iMAs (移动均线) 交叉, 另一条 iMA (移动均线) 用作过滤器。 Lot: 手动或风险为余额的百分比。 停止, 市价或限价订单。 EA 还设置止损, 止盈, 尾随停止。

Hans123_Trader v2 Hans123_Trader v2

Buy Stop 和 Sell Stop 的挂单。 EA 在指定的时间段内进行交易。 确定指定范围内的最高和最低价格。 持仓尾随。

HMA HMA

艾伦·赫尔 (Alan Hull) 的非滞后移动平均线。

ITrendMA ITrendMA

J. Ehlers 的瞬时趋势线。