请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
本指标使用了三个 Hull 移动平均实例。Hull 移动平均 (HMA), 是由 Alan Hull 开发的, 是一种非常快速和平滑的移动平均，实际上，HMA 几乎消除了延迟，而同时提高了平滑度。把三种价格(收盘价，最高价和最低价)的Hull平均的实例组合到一起，将有助于给出当前趋势评估的整体外观，
也许最好的使用方法是等到三个实例具有相同的倾斜度颜色，然后再使用那个倾斜方向作为当前趋势的指示，但是通道也可以使用（在盘整时间段，通道可以用作某种不交易区域）。不管在哪种情况下，都建议对不同交易品种和不同方式的交易做一些 Hull 周期数的试验。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20407
RSI bands
RSI bands 指标在多个方面都有作用，但是主要是用于在主图表上把价格变化将触发超买或者超卖的信号可视化。Renko 2.0 ATR
这个EA交易并不进行交易，它会在1M图表上生成自定义的交易品种信息。
Stochastic of Hull
在随机振荡之前进行 Hull 平均计算，这样可以在计算随机振荡之前对价格进行过滤，使用这种方法是因为它与计算随机振荡的平滑相比会有较小的延迟。RSI of Hull
相对强弱指数 (RSI) 是由著名技术分析专家 Welles Wilder 发明的一种动量指标, 它比较指定时间段内的最近的上涨和下跌的幅度来衡量证券价格变化的速度。它主要用于识别一种资产交易的超买和超卖条件。