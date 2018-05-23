本指标使用了三个 Hull 移动平均实例。Hull 移动平均 (HMA), 是由 Alan Hull 开发的, 是一种非常快速和平滑的移动平均，实际上，HMA 几乎消除了延迟，而同时提高了平滑度。把三种价格(收盘价，最高价和最低价)的Hull平均的实例组合到一起，将有助于给出当前趋势评估的整体外观，

也许最好的使用方法是等到三个实例具有相同的倾斜度颜色，然后再使用那个倾斜方向作为当前趋势的指示，但是通道也可以使用（在盘整时间段，通道可以用作某种不交易区域）。不管在哪种情况下，都建议对不同交易品种和不同方式的交易做一些 Hull 周期数的试验。