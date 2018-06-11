请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
波动性波带 2 指标与标准布林带类似，并且改编自 Volatility_Band，但存在以下差异: 替代单独的 'Low band adjustment' 参数，此参数同时影响指标的波带底边和顶边。
它有四个输入参数:
- Period Band - 用于计算波带的周期
- Period - 平滑波带的周期
- Deviation factor - 影响波带的范围。 数值越低，范围越宽
- Band adjustment - 调整指标波带。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20384
Volatility_Band
波动性波带Split_Vol_MA
拆分交易量移动平均线
Hans123_Trader v2
Buy Stop 和 Sell Stop 的挂单。 EA 在指定的时间段内进行交易。 确定指定范围内的最高和最低价格。 持仓尾随。两条 iMA 交叉 v2
两条 iMAs (移动均线) 交叉, 另一条 iMA (移动均线) 用作过滤器。 Lot: 手动或风险为余额的百分比。 停止, 市价或限价订单。 EA 还设置止损, 止盈, 尾随停止。