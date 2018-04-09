CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SMI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1989
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Умный индекс денежных потоков (SMI) отображает настроения инвесторов и основан на внутридневных ценовых моделях.

Основная идея заключается в том, что большинство трейдеров (эмоциональных, управляемых новостями) чрезмерно реагируют на начало торгового дня из-за новостей и экономических данных за ночь. Умные, опытные инвесторы начинают торговать спустя некоторое время, имея при этом возможность оценить эффективность рынка.

Индикатор позволяет оценить эффективность рынка за несколько часов от начала торгового дня.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Open hour - час начала торгового дня (после открытия дня)
  • Session length - длина оцениваемой торговой сессии (после начала торгового дня)

Индикатор рассчитан на работу внутри дня.

PVI PVI

Positive Volume Index

PR PR

Period Range

Split_MA Split_MA

Разделённая скользящая средняя

Split_Vol_MA Split_Vol_MA

Разделённая скользящая средняя на объёмах