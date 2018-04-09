Умный индекс денежных потоков (SMI) отображает настроения инвесторов и основан на внутридневных ценовых моделях.

Основная идея заключается в том, что большинство трейдеров (эмоциональных, управляемых новостями) чрезмерно реагируют на начало торгового дня из-за новостей и экономических данных за ночь. Умные, опытные инвесторы начинают торговать спустя некоторое время, имея при этом возможность оценить эффективность рынка.

Индикатор позволяет оценить эффективность рынка за несколько часов от начала торгового дня.

Имеет два настраиваемых параметра:

Open hour - час начала торгового дня (после открытия дня)

- час начала торгового дня (после открытия дня) Session length - длина оцениваемой торговой сессии (после начала торгового дня)

Индикатор рассчитан на работу внутри дня.