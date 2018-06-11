皮尔森积矩相关系数 (Pearson's PCC) 显示两支金融产品的移动平均值之间的线性关系，范围从 -1 到 +1。 当图表高于零时，标记正相关。 相关性在零以下为负。 零表示没有相关性。

该指标有五个输入参数:

Period - 均线计算周期

- 均线计算周期 First symbol name - 第一支金融产品的名称

- 第一支金融产品的名称 First symbol applied price - 第一支金融产品的计算价格类型

- 第一支金融产品的计算价格类型 Second symbol name - 第二支金融产品的名称

- 第二支金融产品的名称 Second symbol applied price - 第二支金融产品的计算价格类型

如果使用了无效的品种名称 (对于第一支品种，第二支符号或两者)，指标会向日志输出一条消息，并且会因出错而被卸载。

设置中的第一支品种可能与指标正运行的品种不同。 在这种情况下，只有在指标运行的品种有新的逐笔报价到达后，指标值才会更新。 要显示该曲线，指标需要它正在使用的品种的历史记录。 如果所需的历史记录不可用，则指标首先下载必要的历史记录，然后在其运行品种上的逐笔报价到达后显示该曲线。

图例1. EURUSD/USDJPY





图例 2. EURCAD/AUDUSD





图例 3. GBPUSD/EURGBP