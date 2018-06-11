代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

PPMCC - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1090
等级:
(11)
已发布:
PPMCC.mq5 (23.34 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

皮尔森积矩相关系数 (Pearson's PCC) 显示两支金融产品的移动平均值之间的线性关系，范围从 -1 到 +1。 当图表高于零时，标记正相关。 相关性在零以下为负。 零表示没有相关性。

该指标有五个输入参数:

  • Period - 均线计算周期
  • First symbol name - 第一支金融产品的名称
  • First symbol applied price - 第一支金融产品的计算价格类型
  • Second symbol name - 第二支金融产品的名称
  • Second symbol applied price - 第二支金融产品的计算价格类型

如果使用了无效的品种名称 (对于第一支品种，第二支符号或两者)，指标会向日志输出一条消息，并且会因出错而被卸载。

设置中的第一支品种可能与指标正运行的品种不同。 在这种情况下，只有在指标运行的品种有新的逐笔报价到达后，指标值才会更新。 要显示该曲线，指标需要它正在使用的品种的历史记录。 如果所需的历史记录不可用，则指标首先下载必要的历史记录，然后在其运行品种上的逐笔报价到达后显示该曲线。

图例1. EURUSD/USDJPY


图例 2. EURCAD/AUDUSD


图例 3. GBPUSD/EURGBP

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20375

Positive_Negative_Volume Positive_Negative_Volume

一款相对于正/负价格增量的交易量指标

T3_MA T3_MA

Tim Tillson 的移动均线

PR PR

周期范围

Prevailing_Trend Prevailing_Trend

一款盛行趋势指标。