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皮尔森积矩相关系数 (Pearson's PCC) 显示两支金融产品的移动平均值之间的线性关系，范围从 -1 到 +1。 当图表高于零时，标记正相关。 相关性在零以下为负。 零表示没有相关性。
该指标有五个输入参数:
- Period - 均线计算周期
- First symbol name - 第一支金融产品的名称
- First symbol applied price - 第一支金融产品的计算价格类型
- Second symbol name - 第二支金融产品的名称
- Second symbol applied price - 第二支金融产品的计算价格类型
如果使用了无效的品种名称 (对于第一支品种，第二支符号或两者)，指标会向日志输出一条消息，并且会因出错而被卸载。
设置中的第一支品种可能与指标正运行的品种不同。 在这种情况下，只有在指标运行的品种有新的逐笔报价到达后，指标值才会更新。 要显示该曲线，指标需要它正在使用的品种的历史记录。 如果所需的历史记录不可用，则指标首先下载必要的历史记录，然后在其运行品种上的逐笔报价到达后显示该曲线。
图例1. EURUSD/USDJPY
图例 2. EURCAD/AUDUSD
图例 3. GBPUSD/EURGBP
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20375
Positive_Negative_Volume
一款相对于正/负价格增量的交易量指标T3_MA
Tim Tillson 的移动均线
PR
周期范围Prevailing_Trend
一款盛行趋势指标。